Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Neuland sind die "digitalen Schulbücher" für die Viertklässler der evangelischen Grundschule nicht. Zu Hause dürfen sie mit den Tablets und Handys der Eltern spielen. "Aber nur am Wochenende", wirft ein Junge ein. Dass ihre Klassenlehrerin Izabela Lange Snappets, also kleine Grundschultablets, im Unterricht einsetzt, finden sie super. Ist irgendetwas an den Geräten negativ? Die Schülern schütteln den Kopf. "Man muss nicht schreiben, sondern nur tippen und ist schneller, weil man nicht jede Zahl oder jedes Wort einzeln aufschreiben muss", erklärt Friederike. Gerade, wenn sie und ihre Mitschüler in der fünften und sechsten Unterrichtsstunde müde und erschöpft sind, sei das Arbeiten mit den Snappets toll.

Runterkommen und motivieren

"Sie kommen runter, aber lernen trotzdem etwas", erklärt Izabela Lange. Zur Motivation seien die Tablets besonders gut geeignet und helfen auch Kindern, die eine Lese-Rechtschreib-Schwäche haben. Mit Handys und Tablets werde zu Hause ohnehin gezockt, sagt sie. "Warum nicht dabei etwas lernen?" Seit einem guten halben Jahr nutzt sie in der 4b die Tablets. Mal zweimal pro Woche, mal zehn Minuten jeden Tag.

Dafür schaltet sie zum Beispiel Deutsch- und Matheaufgaben frei – die Schüler können mit den Snappets nicht frei im Internet surfen. Was allerdings geht, ist sich vom Computer zu Hause mit einem Passwort in das Snappet-System einzuloggen und Aufgaben zu lösen. "Der Lehrer sieht eins zu eins, was der Schüler macht", beschreibt Izabela Lange – eben auch, wenn ein Schüler unerlaubterweise im Nachhinein noch Fehler korrigiert. Sie kann Ergebnisse zusammenfassen und zeigen; es gibt regelmäßig neu hinzugefügte Aufgaben. Der Lehrer sucht dann aus, was zur Klassenstufe passt, je nach Lehrplan.

Individueller, bedarfsorientierter und kooperativer sei die Arbeit mit den Snappets, sagt Schulleiterin Anke Adolph. Aber: Die Schüler sollen alles kennenlernen, digitale sowie analoge Medien. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sei dabei gut und transparent. "Großartig kommt das bei denen an." Die Schule ist dabei, ein Medienkonzept zu entwickeln. Das werde dann sorgfältig bestimmen, in welcher Jahrgangsstufe digitale Medien eingesetzt werden. Ihre Schule will immer zwei Klassenstufen zusammenfassen. Außerdem geht dort die digitale Aufrüstung weiter: Seit April hat das Haus einen Breitbandanschluss. Es gibt 25 Snappets, einige Schüler- und Lehrerlaptops, nach und nach kommen große Monitore in jeden Raum, das WLAN wird erweitert.

Differenzierung sei im Unterricht manchmal schwer, sagt Izabela Lange. Schwächeren oder sehr guten Schülern könne sie durch die Tablets jedoch unterschiedliche Aufgaben zuweisen. "Die Schüler nutzen das Wissen, das sie im Kopf haben, aber müssen sich nicht so viel um Orthografie Gedanken machen", erläutert sie, betont aber zugleich: Die Tabletnutzung sei nicht die Hauptmethode im Unterricht, sondern nur eine Unterstützung.

Tippen und Heftrand ziehen

Auch Anke Adolph bezeichnet das digitale Lernen als Zusatz. "Es kann anderes Lernen nicht ersetzen, zum Beispiel einen Heftrand ziehen oder in einer Zeile schreiben", sagt sie. Die 4b hat das bereits verinnerlicht: "Zu oft ist ungesund", sagt ein Schüler, "sonst verlernt man das Schreiben." Mitschülerin Friederike stimmt zu: "Dann hat man im ganzen Leben ein Problem."