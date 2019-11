Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Die Scharmützelsee-Amtsverwaltung und der Förderverein Kurort Bad Saarow haben gemeinsam mit der Suche nach einem neuen Verantwortlichen für ein Ehrenamt begonnen.

Ziel ist es, einen neuen Ortschronisten für die Gemeinde zu finden. Über die entsprechenden Bestrebungen wurde am Montagabend im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur diskutiert. Aktuell ist der Posten verwaist, nachdem der bisherige Ortschronist Klauspeter Wunderling in diesem Jahr verstarb. Dessen frühere Mitstreiterin Birgit Katzwinkel war bereits einige Zeit zuvor von dem Amt zurückgetreten.

Gefunden werden soll der neue Verantwortliche in einem zweistufigen Prozess. Anna Wereszka-Jendrusch, in der Verwaltung zuständig für Kultur, schlug dem Ausschuss vor, zunächst als "informelle Arbeitsgemeinschaft" einen Historischen Beirat ins Leben zu rufen. Als Vorbild nannte sie das entsprechende Gremium in Storkow, das seit Jahren hervorragende Arbeit leiste. Der Beirat könne sich dann unter anderem auf die Suche nach einem neuen Chronisten machen. Der Ausschuss stimmte der Idee zu.

Erfolgversprechende Gespräche

Ein erstes Mitglied des Historischen Beirates konnte Wereszka-Jendrusch bereits vorstellen: Lutz Storr, viele Jahre lang Vorsitzender des Fördervereins Kurort Bad Saarow und ein "kulturhistorisches Urgestein im Ort", wie sie den 80-Jährigen nannte. Storr berichtete, er habe im Hintergrund bereits erfolgversprechende Gespräche mit möglichen Kandidaten für den Historischen Beirat geführt. "Ich habe eine Liste mit acht Leuten, die alle nicht ,Nein‘ gesagt haben", sagte er.

Storr sieht die Aufgabe des Ortschronisten darin, die Geschichte der Gemeinde festzuhalten und aufzuarbeiten und das Ganze auch öffentlichkeitswirksam zu gestalten. Den Status Quo sieht er problematisch. "Wir haben keine Chronik. Es ist wenig Substanz da." In Zukunft müsse das Produkt eines der Gemeinde sein, nicht ein privates des Chronisten. In der Vergangenheit sei dies leider anders gewesen. So sei zum Beispiel das Werk des früheren Ortschronisten Reinhard Kiesewetter nach dessen Tod privat vererbt worden.

Wereszka-Jendrusch wies den Ausschuss auf eine Frage hin, die ebenfalls geklärt werden müsse: ob das Archiv der Gemeinde, in dem unter anderem Material von Maxim Gorki und Johannes R. Becher lagert, mangels Personal vor Ort an das Kreisarchiv übergeben werden solle.

Interessenten für eine Mitarbeit im Historischen Beirat können sich melden per E-Mail an info@foerderverein-bad-saarow.de