BRAWO

Brandenburg an der Havel Es wird gemütlich bei den Havelnarren. Kurz vor dem 1. Advent lädt der Karnevals Club Havelnarren - KCH - zum entspannten vorweihnachtlichen Klavierabend mit der Pianistin Zoya Kretschmann in das Havelnarren Hauptquartier in der Fohrder Landstraße 23 in Brandenburg ein. In besinnlicher Atmosphäre beginnt der Klavierabend am Freitag, 29. November, um 18 Uhr. Tickets zum Preis von 14 Euro gibt es unter www.havelnarren.de sowie an der Abendkasse. Foto: Promo