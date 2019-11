Christina Tilmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kunst-Krimis gibt es derzeit Schlag auf Schlag. Da fördert ein niederländischer Detektiv einen goldenen Ring zutage, den der Schriftsteller Oscar Wilde einem Freund schenkte. Er war 2002 aus dem Magdalen-College in Oxford gestohlen worden: Ein Putzmann hatte sich an der College-Bar mit Whiskey betrunken, den Ring mitgehen lassen und für 150 Pfund an einen Altmetallhändler verkauft. Nun hat der Neffe eines Casino-Besitzers dem Detektiv eine Spur ins Londoner Diamantenviertel gewiesen. Das Auftauchen des Schmuckstückes, das nun an das College zurückgegeben werden soll, hängt nach dessen Angaben mit dem legendären Einbruch einer Rentner-Gang 2015 in ein Londoner Juwelendepot zusammen. Sie hatten im Pub mit ihrem Fang geprahlt. Robert Redford lässt grüßen.

Anders in China. Da sind nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" 342 Kunstwerke von Anselm Kiefer, Markus Lüpertz und anderen spurlos verschwunden. Sie gehörten einer in Bremen lebenden taiwanesischen Sammlerin, verwickelt sind auch ein dubioser chinesischer Geschäftsmann und ein deutscher Adliger. Der Maler Markus Lüpertz ist inzwischen selbst nach Peking gereist, um nach seinen Bildern zu forschen, die offenbar mehrfach zwischen Hongkong und Festland-China hin- und herwechselten und dann im Handel zum Verkauf angeboten wurden. Der Sammlerin werden auf taiwanesischen Webseiten Kontakte zum Waffenhandel nachgesagt.

Und der dritte Fall. Helge Achenbach, der Düsseldorfer Kunsthändler, der wegen Millionenbetruges verurteilt wurde, kaufte dem heute 88-jährigen Künstler Heinz Mack Ende der Achtzigerjahre 50 Werke von Künstlerfreunden ab: "Ich war erschlagen von der Schönheit dieser Arbeiten", sagt er. Doch dann fiel auf, dass die Farbe auf den Bildern noch sehr frisch roch. Mack sagte, er habe sie nach einem Brand in seinem Haus eigenhändig restauriert. Der Millionen-Kauf wurde rückabgewickelt, Achenbach bekam zum Trost eine Arp-Skulptur geschenkt, und Mack zerstörte die Werke.

Warum immer Kunst? Weil mit Gegenwartskunst auf dem Markt hohe Gewinne zu erzielen sind. Weil Ringe und Münzen – man erinnere sich an den spektakulären Goldmünzen-Diebstahl in Berlin – so schön glänzen und in Zeiten der Negativzinsen so beruhigend solide Wertigkeit versprechen.Weil eine ganze Filmindustrie von immer spektakuläreren Raub-Geschichten lebt und wir alle süchtig sind nach Krimis von Gaunern, Fälschern und Betrügern. Darauf einen Whiskey.