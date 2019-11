MOZ

Storkow Bei einer Feier stieß Bauherr Dirk Schulze mit den Bewohnern an: Die neue Seniorenresidenz An der Schleuse in Storkow ist eröffnet. Die ersten 30 Mieter sind bereits in die Gebäude eingezogen, frei sind nur noch wenige Plätze.

Erbaut wurde der Komplex von der Unternehmensgruppe Krebs & Schulze aus Frankfurt (Oder), die dort "mehrere Millionen Euro", wie es bei der Eröffnung hieß, investierte. Was noch nicht ganz fertig ist, sind die Außenanlagen. Sie sind in Arbeit, bis Weihnachten soll auch dort alles fertig sein, so die Ankündigung. Für die Bewohner gibt es dort dann Mieterparkplätze. Besucher werden gebeten, diese nur zum Be- und Entladen zu nutzen und ihre Fahrzeuge sonst in der Umgebung abzustellen.

Lob gab es von der Vorsitzenden des Storkower Seniorenbeirates, Hannelore Postel. "Mit dieser Seniorenresidenz, für die wir sehr gekämpft haben, können wir nun glänzen", sagte sie. Zufrieden zeigte sich auch Mieterin Bärbel Reichelt, die mit ihrem Mann Emil an der Schleuse eingezogen ist. "Wir fühlen uns hier vom ersten Tag an sehr gut aufgehoben", so die 76-jährige frühere Lehrerin.

Wohngruppen im Erdgeschoss

Unterstützung bekommen die Bewohner auf Wunsch vom ambulanten Pflegedienst der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Storkow. In vier Wohngruppen im Erdgeschoss kümmert er sich um die Bewohner.

Der Pflegedienst sei rund um die Uhr vor Ort und könne nach vertraglicher Vereinbarung auch durch die anderen Mieter der Seniorenresidenz in Anspruch genommen werden, so Geschäftsführerin Ulla Mulalic. Sie lobte bei der Eröffnung die zentrale Lage in der Stadt. Bis zu den Geschäften in der Innenstadt seien es nur wenige hundert Meter, die auch mit einem Rollator gut zu bewältigen seien.