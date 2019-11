MOZ

Panketal (MOZ) In Panketal soll eine neueParkanlage mit Spielplatz entstehen, und zwar an der geplanten Kita in der Bernauer Straße. Mit Änderungsvorschlägen hat der Entwurf den Ortsentwicklungsausschuss passiert. Bislang wird für die Anlage mit Herstellungskosten von insgesamt 240 000 Euro gerechnet. Der kleine Park liegt hinter dem künftigen Kitagebäude und hat neben der Spiel- und Erholungs- auch eine ökologische Funktion. In einer "großzügigen Mulde" soll er einen Teil des anfallenden Regenwassers der Kita aufnehmen, so dass dieses vor Ort versickern kann. Vorgesehen ist, dass um die Sickermulde herum ein Rundweg führt.

In den zurückliegenden Jahren verwilderte das Grundstück zunehmend, so dass jetzt alte, nicht mehr standsichere Bäume gefällt werden mussten. Für Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) ist es damit fraglich geworden, wie viele von den alten Bäumen auf dem Plan überhaupt noch erhalten sind. So schlägt sie vor, bei der vorgesehenen Nachpflanzung bereits ältere Exemplare einzusetzen, die mindestens einen Stammumfang von 30 Zentimetern aufweisen. Ferner sollte der Ideenwettbewerb, der für den naturnahen Spielplatz an der Straße der Jugend durchgeführt worden sei, bei der Anlage des Kita-Spielplatzes berücksichtigt werden. Da es sich zudem um einen naturnahen Park handele, könne für die Wege statt Schotter Mulch verwendet werden, so wie im Robert-Koch-Park. Schließlich verwundert es Doris Stahlbaum, dass der Zugang zum Parkbereich über die Zuwegung zur Kita erfolgt und damit die Grünanlage von der Straße auch nicht wahrzunehmen sei.

Tatsächlich ist der Eingang der Anlage auszuschildern, sagte Fachbereichsleiter Stefan Kadatz und nannte als Beispiel dafür ebensfalls den Robert-Koch-Park, der auch nur einen Zugang besitzt. Darüber hinaus sei zu überlegen, ob die Anlage an der Bernauer Straße abends abzuschließen sei, möglich wäre dies.

Dass der geplante Spielplatz an der Straße der Jugend wegfalle, treffe nicht zu. Allerdings könnten nicht alle Ideen aus dem Wettbeberb in dieser naturnahen Anlage realisiert werden. So passe zum Beispiel die gewünschte Skaterbahn dort nicht hinein. Schließlich gab er zu bedenken, dass größere Bäume deutlich teurer seien als junge. Das gelte nicht allein für die Anschaffungs-, sondern auch für die Transportkosten. Schließlich empfahl der Ortsentwicklungsausschuss ebenso wie der Ortsbeirat Zepernick, die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs zumindest einzubeziehen und Bäume mit einem Umfang ab 30 Zentimeter zu setzen.

Kletterwand und Schaukel

Nach dem bislang vorliegenden Gestaltungskonzept für den Spielplatz sollen eine Kletterkombination mit Rutsche, Kletterwand und Kletternetzstrukturen in unterschiedlichen Höhen sowie eine Doppelschaukel aufgestellt werden. Die Stützen bestehen aus Stahl.

Zu der naturnahen Gestaltung gehört, dass das Schnittgut von dem Grundstück zu Totholzhecken aufgeschichtet werden soll, um auf diese Weise Rückzugsräume für Tiere und Vögel zu schaffen. Auf dem Weg können die Besucher unabhängig vom Spiel- den Naturbereich der Anlage entdecken und genießen. Dazu ist die Aufstellung von Bänken vorgesehen.

Auch die Bepflanzung der Wiesen ist ökologisch ausgerichtet. Besonders blühfreudige Pflanzen sind auszuwählen. So sollen Schmetterlingswiesen sowie Staudenfluren entstehen, so dass die Zahl der Mähgänge gering bleibt.