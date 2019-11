Stephan Achilles

Falkensee Der Wind fegt über das schottische Hochland. Schaurig klingt das Gekicher der schwarzen Hexen. "Heil dir, Macbeth, dir, künftgen König," grüßen sie die siegreich aus der Schlacht zurückkehrenden Heerführer Banquo und Macbeth. Damit nimmt das Schicksal seinen Lauf, denn König von Schottland ist noch ein anderer. Die Machtgelüste jedoch sind bei Macbeth geweckt: "Voller Skorpione ist mein Kopf". Gar nicht mehr warten will Lady Macbeth. Und so nutzt man die Gunst der Stunde und erdolcht den herrschenden König Duncan im Schlaf. Rasch entwickelt sich die Handlung bei der Aufführung des "Kleinen Theaters Falkensee".

Die ausverkaufte Premiere fand am vergangenen Freitag im Kulturhaus "Johannes R. Becher" statt. Vorausgegangen war ein mehrmonatiges, intensives Schauspieltraining unter Anleitung des "Theater.Redux". Hinter diesem Namen stehen Sebastian Eggers und Sebastian Maihs, Theater- und Schauspielprofis, die mit ausgefeilter Regie und angepasster Dramaturgie engagierte Laienspielgruppen auf semiprofessionelles Niveau bringen. Die Ergebnisse kann man bei den jährlichen Neuinszenierungen des "Kleinen Theaters" bewundern.

Der zeitgemäßen Auseinandersetzung mit klassischen Stoffen hat sich das Ensemble nach eigenen Angaben verschrieben. Stücke von Goethe, Schiller und Shakespeare wurden in den letzten Jahren inszeniert. Keine leichte Aufgabe. Um sie zu meistern, trainieren und proben sie von Januar bis November wöchentlich, in der "heißen Phase", der Woche vor der Premiere, täglich. Im Team sind alle Altersgruppen vertreten, vom Studenten über Voll-Berufstätige bis zum Rentner. Weil das zeitlich nicht immer zu schaffen ist, verändert sich der aktive Kern von Jahr zu Jahr. Einige pausieren, es gibt Zu- und Abgänge.

Bei der aktuellen Inszenierung stehen sieben Akteure vor dem Publikum. Joseph Birke und Cassandra Lenz spielen das mörderische Macbeth-Ehepaar. Joseph Birke, in fast jeder Szene präsent, verkörpert den Wandel des vom Glück begünstigten Heerführers zum besessenen, skrupellosen Diktator mit Bravour. Großartig ist Cassandra Lenz als Lady Macbeth. Ehrgeizig und besessen treibt sie ihren Mann von einer Bluttat zur anderen und verliert darüber den Verstand. Katharina Kusch, Franziska Schlüter, Johannes Runge und Paula Wagner überzeugen in den übrigen Besetzungen, einige sogar gleich in zwei Rollen. Sebastian Maihs gibt die Rolle des devoten Edelmanns Rosse mit beeindruckend zynischem Sarkasmus.

In dem auf rund 100 Minuten verkürzten Stück wird eines schnell klar: Es geht um Macht und Machterhalt. Wie verändert Macht den Menschen und welches Schicksal erwartet denjenigen, der Macht missbraucht? Themen, die seit Shakespeare nicht an Aktualität verloren haben. Mit dramaturgischen Anpassungen, moderner Spielweise und Kostümierung (Christina Sellenthin) werden die Bezüge zu aktuellen politischen Situationen unverkennbar.

Das Kleine Theater Falkensee spielt "Macbeth" noch am 22., 23. und 25. November jeweils um 19.30 Uhr. Da einige Vorstellungen stark nachgefragt sind, sollte man sich Karten zuvor telefonisch unter 03322/3287 sichern.