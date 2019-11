DPA

München (dpa) Bayern-Star Robert Lewandowski hat seinem Trainer Hansi Flick ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die Kommunikation mit den Spielern sei ehrlich und direkt, sagte der Torjäger der "Sport Bild".

"Das haben die Spieler sofort gemerkt. Aber er arbeitet auch taktisch gut. Ich will nicht sagen, dass nun alles super ist. Aber er hat in den wenigen Tagen einen sehr guten Job gemacht", sagte der polnische Fußball-Nationalspieler in dem Interview.

Der 31-Jährige deutete in dem Interview auch an, dass er seinen kleinen Leistenbruch in der Winterpause operieren lasse. "Damit ich kein Spiel verpasse", begründete der Stürmer. Die Bayern bestreiten ihr letztes Bundesligaspiel vor Weihnachten am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg. Das erste Punktspiel im neuen Jahr ist die Partie in Berlin gegen Hertha BSC am 19. Januar. Lewandowski rechnet mit einer zehntägigen Pause nach dem Eingriff. Inwiefern er das Trainingslager in Katar Anfang Januar bestreiten kann, ist offen.

Kovac-Nachfolger Flick, der zunächst bis zum Jahresende als Trainer arbeitet, sei eine "sehr gute" Option, betonte Lewandowski. "Es ist nicht leicht für den Verein, es gibt nicht viele Trainer auf dem Markt. Und welcher Trainer lässt seine Mannschaft während der Saison im Stich. Es wäre sicher sinnvoll, mit Hansi Flick weiterzumachen."

Der Torjäger schwärmt noch immer von Pep Guardiola. Der 48-Jährige trainierte die Bayern von 2013 bis 2018. "Pep Guardiola macht meiner Meinung nach fast jeden Spieler besser, deswegen kann sich jeder glücklich schätzen, unter ihm zu trainieren", sagte Lewandowski. Der spanische Coach steht bis Juni 2021 beim englischen Meister Manchester City unter Vertrag - dennoch war Berichten zufolge jüngst im Rahmen der Münchner Trainer-Suche sein Name gefallen.