Matthias Henke

Gransee Bei der Vorbereitung der Amtsausschusssitzung, bei der auch der Haushalt für das kommende Jahr festgezurrt werden soll, wurde am Montag bei der Sitzung des Schul- und Kitaausschusses auch ein Überblick über die Zahlen betreuter Kitakinder und Schüler gegeben, die etwa auch einen Einfluss auf die entsprechenden Umlagen für die Gemeinden haben.

Waren es beispielsweise 2017 im Jahresdurchschnitt noch 623 Kinder (ohne Tagespflegekinder), stieg die Zahl in den Kitas des Amtes 2018 auf 635 und im laufenden Jahr auf 650. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren (vor dem Rechtsanspruch auf einen Platz auch für unter Dreijährige) war es noch 474.

80 Prozent Fahrschüler in Menz

In den Schulen des Amtsbereichs werden 730 Schüler unterrichtet. Davon stammen 592 aus Gransee und Gemeinden, die übrigen von außerhalb. Im Grundschulbereich bleiben die einheimischen Kinder zu 99 Prozent unter sich. Nur vier der 431 Grundschüler stammen aus Nachbarstädten, etwa Rheinsberg und Fürstenberg. Im Oberschulbereich stehen 161 Jungen und Mädchen aus dem Amtsbereich 134 Schülern von außerhalb gegenüber. Das führt auch zu einer hohen Quote an sogenannten Fahrschülern. 72 Prozent beträgt diese bei der Siemensschule. Und die Fontaneschule kommt sogar auf 80 Prozent. An der Stadtschule sind es lediglich 24 Prozent.

Bei 20 Jungen und Mädchen der Stadt- und fünf der Siemensschule handelt es sich um Kinder von Asylbewerbern. Sonderpädagogischen Förderbedarf haben an der Stadtschule sieben, an der Menzer Fontaneschule acht und an der Siemens-Oberschule 27 Kinder.