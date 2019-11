Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Fünf Jahre lang war Karl-Heinz Schröter (SPD) Innenminister in Brandenburg und 24 Jahre lang Landrat in Oranienburg und Oberhavel. Am heutigen Mittwoch verabschiedet sich der Hohen Neuendorfer in Potsdam nicht nur von seinem Ministeramt. Schröter geht mit 65 Jahren in den Ruhestand. Aber nicht ohne vorher seine Spuren im neuen Koalitionsvertrag hinterlassen zu haben. Dabei geht es um die Polizeistärke im Land.

Zur Stunde hat Brandenburg 8 140 Polizisten. "Im Koalitionsvertrag haben wir eine neue Zielzahl, die ich für sehr realistisch halte: 8 500", sagte Karl-Heinz Schröter im Interview mit dieser Zeitung. "Ab 2020 wachsen wir spürbar. Dann gibt es regelmäßig 400 Einstellungen." Auch das sei im Koalitionsvertrag festgehalten. Das sei dann der Augenblick, bei dem alle merken: "Es wird besser. Die Arbeit verteilt sich auf mehrere Schultern", so Schröter. Zu Beginn seiner Dienstzeit als Innenminister 2014 sollte er mit Blick auf den Haushalt die Zahl von 7 855 Polizisten durchsetzen. "Ich sollte alles so manipulieren, dass diese Zahl auch das Ergebnis wird", so Schröter. Weil er sich weigerte, habe er sich "hochrangige Feinde verschafft".

Auch in seiner Zeit als Landrat eckte Schröter häufig an. Simone Tetzlaff, Flüchtlingsberaterin des Kirchenkreises Oberes Havelland, erinnert an die diskriminierende Gutscheinpraxis für Asylbewerber, von der Schröter erst nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und einer Gesetzesänderung abgerückt sei. "Seine restriktive Asylpolitik belastete die Koalition", sagt die langjährige Landtagsabgeordnete der Linken aus Oranienburg, Gerrit Große, rückblickend. "Schröter verabscheute alles Linke und tut es bis heute." Ganz persönlich soll Schröter maßgeblichen Einfluss genommen haben, "dass ich nicht mehr Schulleiterin des Runge-Gymnasiums sein konnte. Fast hätte er die ganze Schule vom Netz genommen – hätte es 2004 nicht Proteste und meinen Antrag gegeben, dem dann mit knapper Mehrheit gefolgt wurde", so Gerrit Große.