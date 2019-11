Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) 18 Frauen und Männer haben am Dienstag in Oranienburg den Ehrenamtspreis des Kreises und der MBS erhalten. "Uns ist es wichtig, Menschen zu ehren, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen, und sie in ihrer Vorbildrolle zu stärken", so Landrat Ludger Weskamp (SPD).

Ute Lüty (Birkenwerder), Caren Berend (Glienicke), Joachim Lindner (Hohen Neuendorf), Mandy Krenz (Oberkrämer), Harald Politz (Hennigsdorf), die Eheleute Susanne und Matthias Kerk (Oranienburg), René Wetzel (Mühlenbecker Land), Margarete Ganschow (Kremmen), Norbert Ruch (Löwenberger Land), Norbert Heidekorn (Velten), Jutta Gier (Fürstenberg), Ingo Utesch (Amt Gransee und Gemeinden), Ursula Oberländer (Liebenwalde) sowie Hans-Joachim Wienecke (Zehdenick) wurden auf Vorschlag der Kommunen ausgezeichnet.

Auf Vorschlag des Landrates wurden Gabriele Bartel (Förderverein Runge-Gymnasium), Viola Knerndel (Oranienburger Tafel) sowie Christopher Vogt (Benefizwalk für das Hospiz Oberhavel) geehrt.