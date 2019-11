Doris Steinkraus

Trebnitz (MOZ) Der Verein "Bildungs- und Begegnungsstätte Schloß Trebnitz" ohne Christoph Berendt? So richtig mochte sich das niemand in der Runde vorstellen. Neben den Vereinsmitgliedern waren Weggefährte und Partner gekommen, um einem Mann danke zu sagen für das, was er für den Ort, für den Kreis, das Land Brandenburg und für die Verständigung zwischen Deutschland und Polen geleistet hat.

Vor 27 Jahren und acht Monaten gründete der heute 66-Jährige mit einigen Enthusiasten den Verein. Das Schloss befand sich damals in einem bedauernswerten Zustand, war nur noch teilweise nutzbar. Über den Eingängen schützten riesige Bretterverschläge vor herunterfallendem Putz. Daraus, so die Idee, sollte eine internationale Bildungs- und Begegnungsstätte für junge Menschen werden. Die einen nannten sie Fantasten, andere ließen sich begeistern, packten mit zu.

Zu den Gründungsmitgliedern gehörte auch der Landkreis. "Hier hat unser Tun keine Maus geboren, sondern ein großes Werk", resümierte der wegen Verpflichtungen in Potsdam verhinderte Landrat Gernot Schmidt in seiner Grußbotschaft. Damals noch als Büroleiter von Landrat Dr. Albert Lipfert, später auch in seiner Arbeit in Potsdam und erst recht nach seiner Wahl zum Landrat von Märkisch-Oderland nutzte Schmidt immer wieder seine Netzwerke und Verbindungen, um das "Kind Schloss Trebnitz", wie er es formulierte, wachsen zu sehen. Man habe viele Minister dafür gewinnen können, Mittel für Projekte und Bauvorhaben bereitzustellen, erinnerte Schmidt. "Denn es muss ja einen Ort in Brandenburg geben, in dem Kinder und Jugendliche Dinge lernen, die für das Leben wichtig sind: Empathie, Heimatliebe, Internationalität sowie den Esprit und den Ruch des Ostens."

Und immer war es Christoph Berendt, der als 1. Vorsitzender des Vereins die Fäden in der Hand hielt, der auch unbequeme Wege einschlug, wenn es der Sache diente. Noch ehe es irgendwelche Kooperationsverträge mit polnischen Partnern gab, suchte er Verbindungen über die Oder, gewann Mitstreiter, die ihm bis heute eng verbunden sind. Und es gelang ihm, dieses Erbe an die Nachfolgenden der Anfangsjahre weiterzugeben. Heute gehört Schloss Trebnitz zu den weit über Brandenburg hinaus anerkannten und geschätzten Partnern der internationalen Jugendarbeit. Das unterstrich auch Michal Wasilewski, Landrat aus Gorzow. Der polnische Landkreis ist ebenfalls Mitglied im Trebnitzer Verein. Wasilewski sehe sich als Vertreter einer polnischen Generation, die ohne Grenzen denke, die das Miteinander mit dem deutschen Nachbar suche und weiter entwickeln will, versicherte er.

Trebnitz steht auch für unzählige Projekte der Verständigung mit Jugendlichen aus vielen Ländern, ist Einsatzstelle für internationale Freiwillige, pflegt Kontakte ins weißrussische Brest, wo 1994 nach dem Friedenswald auf dem Krugberg Werbig sowie im polnischen Gorzyca ein dritter als Zeichen der Versöhnungen und Verständigung gepflanzt wurde.

Peter von Campenhausen, Leiter des Seelower Gymnasiums, dankte Berendt dafür, dass es unter Federführung des Vereins seit mehr als 20 Jahren Begegnungen zwischen weißrussischen, deutschen und auch polnischen Jugendlichen gibt. Sie würden neue Einsichten und Perspektiven vermitteln. Auch Münchebergs Bürgermeisterin Uta Barkusky dankte per Grußwort für das große ehrenamtliche Engagement von Christoph Berendt. Er habe sich auch nicht vor ungewöhnlichen Wegen gescheut, wenn es der Sache diente. Dem Verein gelang nicht nur die Sanierung des Schlosses. Vielmehr wurden weitere Gebäude des denkmalgeschützten Ensembles saniert, so dass im zur Stadt Müncheberg gehörenden Ort ein architektonisches Kleinod entstanden ist. Eines, dass mit dem Gustav-Seitz-Museum im alten Waschhaus sowie dem internationalen Archiv für Heilpädagogik im einstigen Gutshaus neben der Jugendlichen aus vielen Ländern heute auch erwachsene Besucher aus dem In- und Ausland lockt.

Scheunen-Sanierung läuft

Die seit 2011 agierenden Parkhelden haben unter dem Dach des Vereins zudem große Teile des wertvollen 27 ha großen Parks, deren Eigentümer die Stadt Müncheberg ist, wieder begeh- und erlebbar gemacht. Jüngstes Projekt ist die Sanierung der ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Feldsteinscheune, die nun bald den Raum für größere Veranstaltungen bieten wird. Berendt hat die einzelnen Vorhaben nicht nur mit vorbereitet und organisatorisch begleitet, sondern an vielen Stellen auch zugepackt, wenn Muskelhypothek gefragt war.

Die Mitarbeiter des Hauses um Einrichtungsleiter Darius Müller überraschten den scheidenden Vorsitzenden mit einer riesigen Torte mit Schriftzug "27 Jahre 1. Vorsitzender". Der Vorstand bedankte sich mit einem Originalbild des Künstlers Ehrhard Thomas.

Christoph Berendt zeigte sich sichtlich gerührt von der Wertschätzung und Anerkennung seiner langjährigen Arbeit. Er sei nie ein Mensch großer Worte gewesen, gestand er. In den fast 28 Jahren als Vereinschef habe es viele Herausforderungen und auch Zitterpartien gegeben. Auf das, was geschaffen wurde, könnten alle stolz sein. "Wir sind ein internationaler Player mit der besonderen Ausrichtung Polen geworden", resümierte er. Ohne die aktive Mitwirkung der polnischen Partner wäre auch in Trebnitz vieles nicht umsetzbar gewesen. Er bleibe dem Verein weiter verbunden, unterstütze entsprechend seiner Möglichkeiten, versicherte Christoph Berendt.