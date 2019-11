MOZ

Bernau "Privileg Mensch" und "Tanzvisionen" heißen die Stücke, die am Donnerstagabend im Kunstraum Innenstadt von Schülern des Paulus Praetorius Gymnasiums vorgeführt werden. Die Schulkurse beschäftigen sich dieses Mal mit modernen Theaterformen. Politisches Theater und Tanztheater sind innovative Formen des künstlerischen Ausdrucks.

Der Grundkurs 12 geht der Zerstörung der Natur durch den Menschen mit Fokus auf die Jahre nach den Weltkriegen bis heute nach. Hier wird ein ästhetisches Suchen nach Lösungen für den Umgang mit dem Klimawandel gezeigt, wie ihn die Generation 2000 beschreibt. In diesem Chorstück wird die Frage aufgeworfen, ob es auch in einigen Jahrhunderten den Planeten Erde noch geben wird.

Der Kurs 10 reflektiert den Menschen tänzerisch in seinem Streben nach Individualität und Einzigartigkeit, die all zu oft an gesellschaftlichen Normen, mechanischen Lebensweisen und hohem Erfolgs- und Zeitdruck scheitert. Orientiert am Triadischen Ballett Oskar Schlemmers nutzen die Schüler das wichtigste Ausduckselement eines Schauspielers – den Körper in Verbindung mit Klängen.

Die Stücke der Schüler sind am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Kunstraum Innenstadt, Alte Goethestraße 3, zu sehen. Interessierte Besucher sind zum Politischen Theater und zum Triadischen Ballett "Privileg Mensch" – "Tanzvisionen" eingeladen.