Jan Michel

Ludwigsfelde Zu den Berlin-Brandenburgischen Crosslaufmeisterschaften in Ludwigsfelde reiste der VfL Brandenburg mit fast 30 Kindern und Erwachsenen an. Dauerregen am Morgen und Wind am Nachmittag sorgten für optimale Crosslaufbedingungen. Insgesamt gingen 1200 Athleten aus Berlin und dem Land Brandenburg sowie einige Gaststarter aus anderen Bundesländern an den Start.

Speziell der jüngste Nachwuchs sorgte für die stärksten Ergebnisse aus Brandenburger Sicht. Landesmeister in der Altersklasse acht wurde auf der 1200 Meter langen Geländestrecke Willy Wienarick. Zusammen mit Moritz Vetter und Konstantin Leicht, die in der Altersklasse neun die Plätze vier und sieben belegten, wurde das VfL-Team der acht- bis neunjährigen Jungen Mannschaftsmeister.

Bei den Mädchen der Altersklasse acht kamen Lotti-Malin Gründig und Leonie Wodniok als Fünfte und Siebente ins Ziel. In der Mannschaftswertung verpassten die Brandenburger Mädchen als Sechste Bronze um nur zehn Sekunden.

Über die Bronzemedaille in der Altersklasse U12 freuten sich Raffael Schlieker, Max Vetter und Simon Haase, wobei Raffael und Max in der Einzelwertung der 11-jährigen Jungen als Fünfte und Sechste ins Ziel liefen.

Den undankbaren vierten Platz erlief sich das Brandenburger U14-Team mit Philip Cierpinski, Johnny Blank und Elias Sandner über 2400 Meter. In der Einzelwertung der Altersklasse 13 sorgte Philip als Achter für das beste Resultat.

Auf der Langstrecke der Frauen erkämpfte sich Paula Cierpinksi nach 6800 Metern den sechsten Platz. Für einen Altersklassensieg sorgte Rita Schubert. Nach 4600 Metern war sie in der W65 nicht zu schlagen. Ellen Schlieker erlief sich den Vizetitel in der Altersklasse 50.

Bei den Senioren der Altersklasse 40 brachte der VfL ein Team an den Start, welches in der Besetzung Thomas Strupat, Frank Ilgner und Jan Michel Gold gewann. Thomas hatte in dem Rennen über 6800 Meter aus Brandenburger Sicht die schnellsten Beine und erkämpfte sich den Vizetitel.