HGA

Hennigsdorf (MOZ) Zwei Smarthpones vomn Typ iPhone 11 Pro haben zwei bislang unbekannte Männer am Dienstagvormittag aus einem Telekomshop an der Havelpassage in Hennigsdorf gestohlen.

Nach Angaben der Polizei flüchteten die Diebe anschließend zu Fuß in Richtung Stauffenbergstraße bzw. Waldrand.Sie hatten zuvor die Handys aus der Verankerung gerissen und mit samt Diebstahlssicherung mitgenommen. Der Wert der Iphones wird mit 2 570 Euro beziffert.

Die sofortige Suche nach den Männern verlief zunächst erfolglos, erklärte die Polizei am Mittwoch. Jedoch konnten in einem Gebüsch an der Stauffenbergstraße zwei Halterungen mit Kabel der Diebstahlsicherung aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.