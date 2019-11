Gertraude Trautmann

Eberswalde Traditionell fanden in Oranienburg, nun schon zum 56. Mal, die jährlich ausgetragenen Pokalwettkämpfe der Jugend und Erwachsenen im Gerätturnen statt. Schon an der hohen Teilnehmerzahl von über 30 Mannschaften aus fünf Bundesländern kann man erkennen, wie viel Anklang dieser Wettstreit um die begehrten Trophäen findet.

Im männlichen Bereich wird in zwei, bei den Damen wegen der hohen Teilnehmerzahlen sogar in drei Pokalklassen geturnt. Da gibt es den Einsteiger-, den Kleinen und den Großen Pokal, wobei sich die zwei besten Mannschaften immer für die nächsthöhere Pokalklasse qualifizieren und die beiden letzten absteigen. Im weiblichen Bereich gibt es in diesem Jahr sogar drei Auf- und Absteiger.

Männer belegen Platz 5

Die Männermannschaft des SV Motor Eberswalde startete im "Großen Pokal" und wusste schon vorher, dass aufgrund des derzeitigen Turnkaders die Chancen gegen die fast übermächtigen Gegner aus Potsdam und Berlin nicht besonders günstig stehen, um den Pokalerhalt zu schaffen. Und so turnten Henri Durke, Axel Irrling, Ulf Reimann, Benjamin Rothe, verstärkt durch die Gaststarter Dirk Berger (Burgstädt) und Kai Fichtner (Friedrichsgrün) auch ohne Druck und ganz entspannt auf. Zum Schluss wurde es Platz 5, den Henri Durke auch noch mit der gleichen Platzziffer als Einzelstarter manifestierte. Summa summarum bedeutet das die Sicherung des Startplatzes für 2020 im "Kleinen Pokal".

Die Damenriege des Eberswalder Turnvereins hatte sich den Verbleib im "Kleinen Pokal" zum Ziel gesetzt. Natalie Aldana, Nadine Schwarz, Antje Trautmann und Gaststarterin Anna Gurevich (Hamburg) mussten auf die verletzte Yvonne Schemel verzichten, die wieder einmal mehr ihre Einsatzbereitschaft für den Turnsport als Kampfrichterin bewies. Durch taktisch kluge Einsatzstrategie gelang es dem Team sich von der starken Konkurrenz nicht einschüchtern zu lassen. Am Boden wurden sie dafür auch mit hohen Wertungen zwischen 12,8 und 14,15 Punkten belohnt. Auch den Sprung absolvierten die Eberswalderinnen mit Bravour, das hieß, alle lagen über 12,50. Am Stufenbarren war Antje Trautmann mit 12,05 Zählern Beste und den "Zitterbalken" meisterte die am Daumen verletzte Anna Gurevich mit dem Mannschaftshöchstwert von 13,65 an diesem Gerät.

Spannung bei der Siegerehrung

Spannend wurde es dann bei der Siegerehrung. Ganz oben auf dem Podest standen die Damen des SC Berlin. Links daneben, mit der Silbermedaille dekoriert, die Frauen des TuS Lichterfelde. Der Bronzeplatz ging an die SG Chemie Erkner.

Der vierte Platz wäre für die Eberswalderinnen möglich gewesen, denn es fehlten den engagierten Motor-Turnerinnen nur 85 Zehntel auf den USV Potsdam. Dafür erreichten sie aber den besten Team-Wert am Boden von allen Mannschaften ihrer Pokalklasse. Darauf konnten sie richtig stolz sein und, dass Nadine Schwarz, die nach langer Verletzungspause ihren ersten Wettkampf turnte, als Siegerin der Einzelwertung in der Leistungsklasse 4 hervorging. Das bedeute den fünften Platz im "Kleinen Pokal" und somit den Klassenerhalt im "Kleinen Pokal".