Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor allem in der zweiten Halbzeit rieben sich die Zuschauer am Baumschulenweg verwundert die Augen. Die Frankfurter Fußballfans freuten sich über den couragierten Auftritt des FC Union, die mitgereisten Neuenhagener Anhänger sprachen unumwunden von einer "Blamage". Das 1:1 im Nachholspiel hatte im Vorfeld wohl keiner auf der Rechnung. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Punktgewinn für den krassen Frankfurter Außenseiter zwar etwas glücklich, aber durchaus verdient war.

Dabei begann die Partie so wie erwartet: Neuenhagen dominierte das Geschehen und drückte den Gastgeber mit sicherem Passspiel und hoher Laufbereitschaft in dessen Hälfte. Bereits nach wenigen Minuten brachte diese Taktik etwas Zählbares, als Unions Kapitän Roy Lehmann eine Flanke von der linken Seite unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Auch anschließend hatten die Randberliner gute Torgelegenheiten, die sie jedoch leichtfertig vergaben, so dass es mit der knappen Gäste-Führung in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Frankfurter mutiger und boten mit großem Kampfgeist dem Aufstiegsanwärter Paroli. Paul Rabe scheiterte mit einem Schuss aus rund 20 Metern noch an der Querlatte (61.), doch wenig später zielte Andy Bredow genauer und erzielte aus halblinker Position mit einem Flachschuss den mittlerweile verdienten Ausgleich. Anschließend setzten beide Mannschaften auf Sieg und spielten munter nach vorne, allerdings fehlte auf beiden Seiten der letzte entscheidende Pass.

Nach dem Schlusspfiff jubelten die Unioner, die ob des aufopferungsvollen Kampfes teils mit Wadenkrämpfen zu tun hatten. "Das ist für uns ein gefühlter Sieg. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Neuenhagen nicht so druckvoll gespielt hat. Wir haben eine gute Abwehrleistung gezeigt, aber das sollte eigentlich kein Maßstab für den Tabellenführer sein. Wir sind froh, dass sich unsere Abwehr in den letzten Wochen stabilisiert hat und müssen diese Leistung nun in den kommenden Spielen gegen direkte Konkurrenten bestätigen", sagte Unions Trainer Nico Gärtner.

Ernüchterung herrschte hingegen im Neuenhagener Lager. "Wir sind sehr enttäuscht. Einige von uns haben das Spiel offenbar zu leicht genommen. Eigentlich haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Aber nach der Pause haben wir zu viele Bälle verloren, nicht konsequent verteidigt und keine Torchancen mehr erarbeitet", erklärte Gäste-Trainer Daniel Dloniak, der erst vor wenigen Wochen das Team übernommen hat. "Die Automatismen greifen erst langsam. Uns fehlt die Konstanz über 90 Minuten, das konnten wir in den letzten Spielen mit späten Toren noch gerade so umbiegen." Gleichzeitig blickte er auf das Spitzenspiel gegen den punktgleichen Tabellenführer Victoria Seelow II am Sonnabend voraus: "Wir wollen in jedem Spiel das Maximum herausholen und wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen. Das Ziel Aufstieg ist vom Vorstand klar formuliert", sagte Dloniak.

FC Union Frankfurt: Patrick Riegner – Paul Streckert, Florian Harnack (90. Sebastian Scholz), Roy Lehmann, Heiko Schwendtner, Paul Rabe, Hannes Trampel, Reza Rezaie (62. Rudolf Fischer), Mario Bochow, Jean Nyama, Andy Bredow (90. Paul Blank)

Fussballclub Neuenhagen: Sebastian Siegmund – Lukas Isberner, Phillip Körner, Nicolas Krause, David Pergamenter, Givanildo Santos Reis, Toni Wolter, Hndrin Murad, Fabian Schulz, Arthur Tabler, Tobias Stuck

Tore: 0:1 Lehmann (8./Eigentor), 1:1 Bredow (64.) – Schiedsrichter: Mario Lindemann (Hennickendorf) – Zuschauer: 62