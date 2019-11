Peter Dartscht

Eisenhüttenstadt Die Mitglieder des Rudervereins Fürstenberg 1910 haben in Eisenhüttenstadt zum Abschluss der Saison offiziell ein letztes Mal auf dem Kanal gerudert, bevor dann Einer und Co. gegen das Ergometer und den Kraftraum getauscht werden.

Für die Kinder des Vereines ist nun die Saison auf dem Kanal zu Ende. Das Training geht natürlich ganzjährig weiter. Veranstaltungen wie das Abrudern bleiben Tradition. Die Kinder und das Gros der Vereinsmitglieder nutzen die Winterpause zum Training in der Vereinsanlage am Trockendock, wo neben herkömmlichen Fitnessgeräten einige Ruder-Ergometer bereitstehen.

Natürlich hat das traditionelle Abrudern nur einen symbolischen Charakter, denn durch moderne Sportbekleidung und das gute Bootsmaterial werden weiterhin noch Ruderer auf dem Kanal zu sehen sein. Einige erfahrene Sportler rudern das ganze Jahr hindurch, so lange der Kanal und die Lichtverhältnisse es zulassen. Insgesamt wurden so in diesem Jahr bereits über 8500 Kilometer durch die Freizeitsportler gerudert.