Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Am Treskower Ring in Neuruppin haben am Montag zwischen 14 und 19.30 Uhr Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Dabei wollten die Täter die die Eingangs- sowie die Terrassentür aufhebeln, was aber offenbar misslang. Zudem wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ins Gebäude schafften es die Täter nicht. Jedoch verursachten sie Schaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro.