HGA

Velten (MOZ) Ein 78-jähriger Toyota-Fahrer hat am Dienstag eine Laterne an der Ecke Pinnower Chausee/Waldstraße in Velten umgefahren. Die Polizei sprach am Mittwoch von unerklärlichen Gründen für den Unfall.

Die Laterne kippt nach Polizeiangaben anschließend auf den dortigen Radweg. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Toyota wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wurde mit rund 7 000 Euro angegeben. Die Veltener Stadtverwaltung wurde über die beschädigte Laterne informiert, die Laterne entsichert und auch vom Radweg gezogen, sodass diese keine weitere Gefahrenquelle darstellte.