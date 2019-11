BRAWO

Brandenburg an der Havel Zu einem traditionellen aber unkonventionellen Weihnachtskonzert laden die Pianisten Ulrike Mai und Lutz Gerlach am Nicolaustag, Freitag, 6. Dezember, ab 20 Uhr bei der Ampersand KG von Ingo Dierich, Gottfried-Krüger-Str. 1, ein.

Die Konzerte beiden Pianisten haben schon immer eine besondere Note, vor allem aber zur Weihnachtszeit sind ihre musikalischen Mixtouren zwischen Klassik und Jazz einmalig. Vielleicht auch, weil zumindest Lutz Gerlach – wie viele andere Männer – diesem Fest alljährlich mit einem lachenden und weinenden Auge entgegen sieht. Die Weihnachtskonzerte der beiden Musiker sind deshalb besonders "vielsaitig" – von heiter bis wolkig und von sinnlich bis besinnlich. Klassische Klavierkunst trifft hier auf virtuosen Jazz. Dazu komplettieren Weihnachtslieder zum Mitsingen das Programm. Doch auch das Meer spielt in den Konzerten der beiden Künstler immer eine ganz besondere Rolle, denn beide leben an der Ostseeküste im Künstlerort Ahrenshoop. In den diesjährigen Konzerten erklingen deshalb auch neue Kompositionen ihrer aktuellen CD "Piano di Acqua" und so wird Wasser in all seinen Formen das Programm begleiten und so vermutlich keine Auge trocken bleiben.

Kartenreservierungen für das "Es Weihnachtet Meer"-Konzert sind unter Tel. 03381/30 33 00 möglich. Für eine Karte sind 15 Euro zu entrichten