OGA

Oberhavel (MOZ) Reiner Merker aus Zehdenick wird neben Julia Schmidt aus Borgsdorf neuer Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen im Kreistag. Er wurde bereits am Sonntag bei einer Fraktionsklausur in Zehdenick zum Nachfolger gewählt, wie die Bündnisgrünen am Mittwoch mitteilten.

Der Wechsel an der Fraktionsspitze war notwendig geworden, nachdem der bisherige Fraktionsvorsitzende Thomas von Gizycki sein Kreistagsmandat niedergelegt hatte. Der Borgsdorfer war am 1. September in den Landtag gewählt worden. Er will sich nun auf seine Mandate in Potsdam und in der Hohen Neuendorfer Stadtverordnetenversammlung konzentrieren.

Reiner Merker wird die Kreistagsfraktion der bündnisgrünen nun in einer gleichberechtigten Doppelspitze zusammen mit Julia Schmidt führen, die bereits seit Beginn der Wahlperiode die Rolle der Fraktionsvorsitzenden ausfüllt. Merker führt seit Beginn der Wahlperiode bereits den Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses im Kreistag und ist umweltpolitischer Sprecher der Fraktion. "Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit und dass wir mit Reiner einen inhaltlich kompetenten und durchsetzungsstarken Abgeordneten an der Spitze unserer Fraktion haben", erklärte Julia Schmidt am Mittwoch

. Reiner Merker wohnt in Zehdenick, ist im Bereich der Obstbaumpflege tätig und gilt als Experte für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutzpolitik.