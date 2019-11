Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Der Aufbau des Weihnachtsmarktes beginnt. Daher findet der Frischemarkt freitags und samstags bis 7. Dezember vor dem Citycenter, Berliner Straße, statt. Der Mittwochsmarkt findet am 27. November und am 4. Dezember ebenfalls vor dem Citycenter und probeweise in der Mittelstraße statt. Der vordere Teil der Mittelstraße wird hierfür gesperrt.