Lehnin Das Evangelische Diakonissenhaus lädt am Dienstag, 26. November, um 18 Uhr zum Lehniner Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Lucht vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Er gehört zu den führenden Klimaforschern in Deutschland und leitet am PIK den Forschungsbereich Erdsystemanalyse. Außerdem berät Lucht für Umweltfragen die Bundesregierung und ist Mitbegründer von Scientists for Future. Eine Umkehr in der Klimakrise hält er noch für möglich, wenn jetzt konsequent gehandelt wird und die Menschen ihre Verantwortung für die Schöpfung übernehmen. Zuletzt hat er deshalb gar eine "neue Reformation" gefordert.

Ein Lehniner Gespräch zu einem hochaktuellen Thema, das spannend zu werden verspricht. Die Veranstaltung findet im Elisabethhaus, Klosterkirchplatz 13, statt. Der Eintritt ist frei.