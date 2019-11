Im Jahr 1992 kam es in Briese zu einem schweren Waldbrand. Karl-Heinz Schröter in seiner Funktion als Landrat, hier in Summt bei der Lagebesprechung. © Foto: Frank Liebke

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Mit 65 Jahren endet auch für Karl-Heinz Schröter (SPD) das Arbeitsleben. Der märkische Wähler wollte es so. Jahrzehnte prägte der Hohen Neuendorfer als Landrat Oberhavels den Landkreis. Doch im November 1994 folgte Schröter dem Ruf von Ministerpräsident Dietmar Woidke nach Potsdam, der händeringend einen neuen Innenminister suchte. Schröter sagte zu. Im Interview spricht er über Fehler und Erfolge sowie darüber, wie er künftig seine Zeit füllt.

Giovanni Trapattoni, der ehemalige Bayern-Trainer, prägte 1998 den legendären Satz: Ich habe fertig. Haben Sie fertig?

Karl-Heinz Schröter: Der Ton macht die Musik. So wie Trapattoni den Satz gesprochen hat, war es eher ein Abgang im Zorn, auch in Verbitterung und Enttäuschung. Bei mir ist das anders. Ich gehe zwar auch mit der berühmten Träne im Knopfloch, aber auch ein stückweit glücklich. Unterm Strich war es ein erfülltes Berufsleben mit Höhen und Tiefen.

Als künftiger Ex-Minister: Wie geht es Ihnen mit dieser Situation?

Ich suche zunächst ja erst einmal einen Vorstandsposten in einer gut geführten Familien-AG. Der Vorstand ist aber besetzt, da muss ich schauen, wo Nischen für einen Hausmann übrig bleiben. Ich habe eine Menge unerfüllter Wünsche. Ich werde erst einmal Vollzeit-Opa. Das ist ein guter Job. Dann werden wir mal sehen, was das Leben noch so vorhält. Auf jeden Fall mehr für die Familie da sein zu können, das ist schon sehr wertvoll.

Haben Sie sich eigentlich in Ihrer Zeit als Minister viele Freunde gemacht?

Sie sehen mich da ein wenig ratlos. Am Ende habe ich festgestellt: Ja, sehr viele sogar. Wenn man wie am Sonnabend zum Beispiel zum Abschluss von den Feuerwehr-Leuten geehrt wird. Wenn es nach der letzten Rede stehende Ovationen gibt, wenn die Polizisten mir den Titel ,Ehren-Polizeiminister’ verleihen, dann sehe ich da viele Freunde. Aber es gibt auch ein gerütteltes Maß an Menschen, denen das nicht gefiel, was ich gemacht habe.

Wenn Sie zurückblicken auf die Jahre als Minister. Erfolge fallen einem da leichter ein, aber was würden Sie im Nachgang anders machen?

Wenn man zurückblickt, ist mehr Gutes als Schlechtes übrig geblieben. Ich würde an den Stellen, an denen der Erfolg ausblieb, das eine oder andere korrigieren.

Stichwort Gebietsreform?

Natürlich. Da würde ich nie wieder auf Prognosezahlen abstellen, weil Prognosen immer umstritten sind. Ich würde auch Bürgerdialoge nicht mehr um 17 Uhr veranstalten, sondern um 19 Uhr beginnen, so dass auch wirklich Bürger da sind und nicht nur Bürger, die in Kreisverwaltungen arbeiten. Und vielleicht die Kommunikation mit Abgeordneten könnte man verbessern. Da ist vieles der Hektik der vergangenen fünf Jahre geschuldet. Es war viel.

Manchmal zu viel?

Ja, manches Mal zu viel, was mit einem Mal bewerkstelligt werden musste.

Zum Beispiel die Flüchtlingsaufnahme?

Ja. Ich zähle es zu den Erfolgen Brandenburgs, dass uns solche Bilder, wie sie Berlin – Stichwort Lageso – produziert hat oder auch andere Kreise produziert haben, erspart blieben. Damals mussten andere Aufgaben hinten anstehen. Priorität war, dass wir an der Stelle nicht zusammenbrechen. Wir sind auch mit anderen Themen wie denAltanschließern überrascht worden. Das schlug wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein, auch dort mussten einigermaßen verträgliche Lösungen kreiert werden. Oder das Abschaffen der Straßenbaubeiträge kam auch wie ein Blitz. Mal unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, was da beschlossen wurde, es musste vorbereitet und in ein Gesetz gegossen werden. Das war keine leichte Aufgabe. Wir haben ein lange nicht bearbeitetes Polizeigesetz novellieren müssen. Das war mit dem Koalitionspartner nicht ganz einfach. Wir mussten den Verfassungsschutz auf sichere Füße stellen, was das Personal und die Befugnisse angeht. Brand- und Katastrophenschutz, dieses Gesetz wurde ebenfalls lange nicht angefasst. Ich war viel am Rednerpult, weil viele Themen, die der Landtag in den vergangenen fünf Jahren beackerte, ins Innenressort fielen. Wir sind manchmal fast unter der Last zusammengebrochen. Ohne die gesamte Mannschaft und das persönliche Umfeld wäre ich zum Scheitern verurteilt gewesen.

Haben Sie irgendwann gedacht: Ich schmeiße hin?

Ans Hinschmeißen denkt ein Marathonläufer nicht. Er denkt aber gelegentlich daran, eine Gehpause einzulegen. Aber das war nicht möglich. Ich musste immer weiter. Das Ziel ist Mittwoch erreicht. Auch dafür bin ich dankbar.

Wir kennen Sie auf der Marathonstrecke als schnellsten Landrat Deutschlands. Ihre Bestzeit von 2003 lag bei 2:49:52. Laufen Sie noch?

Nein, aber ich beginne bald wieder.

Den Marathon-Mann mal beiseite. Als was werden sich die Menschen in zehn Jahren an Sie erinnern: Als langjährigen Landrat oder als Brandenburgs Innenminister?

Das weiß ich nicht. Vielleicht erinnern sie sich auch gar nicht mehr. Wenn Sie jemand in Erinnerung behalten, der sich bemüht hat und der nicht jedem Zeitgeist hinterher gelaufen ist, der gelegentlich hartnäckig und manchmal sogar starrsinnig gewesen ist, das würde dann schon der Realität sehr nahe kommen.

Ist das jetzt altersmilde?

Ich bin mit zunehmenden Alter deutlich ruhiger, vielleicht sogar milder geworden, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls so stürmisch wie ich einmal war, bin ich nicht mehr.

Was würden Sie als einfacher bezeichnen? Das Dasein als Landrat und Chef einer 1000-Kopf-Behörde oder als Minister?

Als Minister steht man viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Dieses sich in der Öffentlichkeit nicht nur zeigen, sondern gelegentlich auch entschuldigen oder darstellen zu müssen – das ist etwas schwer und gelegentlich lästig. Ansonsten ist das Aufgabenspektrum sowohl als Landrat als auch als Innenminister sehr breit gefächert. Das kommt jenen Menschen entgegen, die gern gestalten, und zu denen zähle ich mich. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich in einer Umbruchzeit Landrat werden durfte, in der so viel Neues gestaltet werden konnte. Nicht nur Satzungen und Arbeit mit Akten, sondern auch mit händischer Arbeit. Man konnte erleben, wie eine Schule, ein Krankenhaus, eine Polizeiwache neu entstanden sind. Das ist etwas unglaublich schönes. Ähnlich war es als Minister. Da mussten zum Beispiel die Erstaufnahmekapazitäten vervierfacht werden.

Was wiegt mehr: Der Minister als Politiker oder der händische Minister, wie Sie es ausgedrückt haben?

Beides muss zusammengehören. Man darf nicht nur Sonntagsreden halten, sondern man muss auch liefern.

Zum Beispiel?

Die Evaluierung der Polizei. Da sollte eine Zahl herauskommen, die den Tatsachen nicht entsprach. Die aber sehr preiswert für das Land gewesen wäre.

Welche Zahl?

7 855 Polizisten. Ich sollte alles hinmanipulieren, dass diese Zahl auch Ergebnis wird. Ich wusste, dass es so nicht gehen kann. Deshalb habe ich mich mit all meiner Kraft dagegen gestellt. Mit dem Ergebnis: Ich habe mir hochrangige Feinde verschafft, aber am Ende auch das Vertrauen der Polizei gewonnen. Das wog alles andere auf. Das war sehr viel wichtiger, als aalglatt durch die Probleme zu schwimmen.

Sind Sie froh, Ihren bewaffneten Schatten loszuwerden?

Den habe ich nur während der Dienstzeit. Aber die Lebensqualität wird besser, wenn man nicht mehr beschattet werden muss.

Was werden Sie in Potsdam am wenigsten vermissen?

So manche Debatte im Landtag?

Zum Beispiel?

Das paritätische Wahlgesetz.

Bei dem sich Brandenburg verpflichtet hat, 2024 zur Landtagswahl abwechselnd Frau-Mann-oder Mann-Frau-Kandidatenlisten aufzustellen?

Ja. Ich habe noch keine Frau außerhalb der SPD gehört, die das inklusive Paritätswahlrecht, als etwas ganz Notwendiges empfindet. Die Menschen drücken ganz andere Probleme.

Und jetzt: Rosenzüchten, Memoiren schreiben?

Memoiren schreibe ich nicht, Rosen züchte ich auch nicht, die kann man nicht essen. Meine Profession sind die Gemüsesorten. Da werde ich mich ein wenig fortbilden.