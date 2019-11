Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Rund 400 Jungen und Mädchen lernen an der Grundschule Am Dachsberg in Premnitz in 17 Klassen. Erst im Herbst hat die Stadt einen Anbau über drei Etagen für den Hort übergeben können. Doch um den verschiedenen Förderbedarfen der Schülerschaft gerecht zu werden, fordert Schulleiter Jens Martin mehr Räume vor allem für den Förderunterricht.

Die Dachsberg-Grundschule ist seit dem Frühjahr 2019 eine von 218 Schulen im Land Brandenburg, die nach dem Konzept "Schule für gemeinsames Lernen" arbeitet. Inklusion ist dabei groß geschrieben. Dazu, so sieht es die Prioritätenliste der Stadt Premnitz vor, sollen bis 2021 drei Räume für den Förderunterricht entstehen. Doch Martin fordert mehr. Er sprach im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft der Stadtverordnetenversammlung Premnitz am Dienstagnachmittag. Martin, beauftragt durch die Schulkonferenz, möchte, dass ein neuer Anbau nicht nur über eine, sondern über drei Etagen gestaltet wird. Es könnten so bis zu neun Räume entstehen. "Wir leisten 72 Förderstunden mit Schülern, die Lernschwächen zeigen, sozialen Schwierigkeiten mitbringen oder besonderer Begabungen aufweisen. Zudem kommen 18 Stunden Unterricht nach Leistungsdifferenzierung in den Klassen 5 und 6 sowie 120 Teilungsstunden je Woche, für die Räume neben den Fach- und Klassenräumen benötigt werden. Dafür steht uns derzeit ein Raum zur Verfügung", erklärt Schulleiter Martin das Dilemma versachlicht an Hand von Zahlen.

Bei Klassenstärken bis zu 25 Kindern seien die bestehenden Räume mit teils lediglich 50 Quadratmetern knapp bemessen. Neue Räume könnten diesem Bedarf angepasst werden, die bestehenden, kleineren für Teilungs- und Förderunterricht genutzt werden. Eine Lehrküche wird gewünscht und ein Sanitätsraum sowie mehr Raum für das Lehrerkollegium - für Pause und Vorbereitung. Der "Wunschzettel" des Schulleiters erregt bei den anwesenden Stadtverordneten und Verwaltungsmitarbeitern Erstaunen und kritische Nachfragen. "Was notwendig ist, wollen wir tun", sagt Gerd Haberstroh. "Wir fragten sie aber vor zwei Jahren, ob es der Schule ausreiche, bauen wir die nun fertigen Horträume an - sie sagten ja." Haberstroh und mit ihm weitere Ausschussmitglieder fordern daher von der Schule ein Raumnutzungskonzept, um über eine mögliche Erweiterung der Anbaupläne beraten zu können. Baumamtsleiterin Carola Kapitza unterstützt dies. "Ein Konzept ist wichtig. Es sollte Aussagen machen darüber, was gebraucht wird und wie viele Räume zukünftig genutzt werden", so Kapitza. Für den geplanten einetagigen Anbau konnte die Stadt bisher keine Fördermittel akquirieren und muss die Investition über 300.000 Euro wohl selbst stemmen. Die zwei weiteren Etagen würden Mehrkosten von rund 600.000 Euro verursachen. Zudem führen die Verwaltungsmitarbeitern aus, dass die Ganztagspflicht für Grundschulen wohl ab 2015 kommen wird und fragen, warum Premnitz vorher bauen soll, wenn es dann Fördertöpfe geben wird. So solle dass Raumnutzungskonzept der Schule nur das Nötigste abbilden. Jens Martin betont: "weitere Förderräume sind keine Luxusausstattung. Es gibt optimaler ausgestattete Schulen mit überdachten Lichthöfen und Bibliothek zum Lernen und Unterrichten."