Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Fast eine Million Euro Gesamtkosten sind für den Kitabau in Berge geplant. Erst im September war Spatenstich gewesen, am Dienstag wurde Richtfest gefeiert. Den traditionellen "letzten Nagel" schlugen Staatssekretärin Ines Jesse (SPD), Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) und der Ortsvorsteher von Berge, Peter Kaim (LWN+B), ins Dachgebälk.

Ines Jesse betonte, dass auch die neue Landesregierung in den Bereichen Kita und Schulen weiter investieren wird. Gerade im Kitabereich werde sich noch einiges verändern. "So wird der Betreuungsschlüssel verbessert werden – gerade in Kita- und Krippenbereich. Wir werden in Zukunft an der Beitragsfreiheit arbeiten", kündigte Jesse an, ab dem Jahr 2024 werde dann der gesamte Kitabereich beitragsfrei sein.

Bürgermeister Meger lobte die Bauleute, die es innerhalb von nur sieben Wochen geschafft hatten, das Gebäude so weit fertig zu stellen, dass Richtfest gefeiert werden konnte. In Nauen tut sich gerade einiges in Sachen Kita. So sei im Februar 2018 in Groß Behnitz eine baugleiche, neue Kita mit 42 Plätzen geschaffen worden. "Das dortige alte Kita-Gebäude wurde bis letzten September ebenfalls saniert, ebenso die alte Kita in Wachow, in die die Kinder letzte Woche wieder zurück gezogen sind", listete der Bürgermeister auf.

Laufen die Arbeiten weiterhin nach Plan, dann wird der Neubau voraussichtlich Mitte September 2020 fertig sein. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 974.000 Euro.