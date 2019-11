Von der Altstadt über die Malge bis hin zum Plauer See: Annett Fiedler zeigt in ihrer Ausstellung viele schöne Orte Brandenburg. © Foto: Herrmann

Benjamin Herrmann

Brandenburg an der Havel Als "ein "Kind des Ostens, das zeigen möchte, wie schön Brandenburg ist", beschreibt sich die Künstlerin Annett Fiedler selbst. Am vergangenen Freitag eröffnete sie ihre erste eigene Ausstellung im Gotischen Haus. Ein besonderer Moment für Fiedler. Fast 60 Besucher – darunter Freunde, Klassenkameraden und Kunstbegeisterte – waren zur Vernissage gekommen, um die Werke der gebürtigen Brandenburgerin zu bewundern, dazu sorgte die Musikschule Brandenburg für einen unterhaltsamen Rahmen.

Im Fokus der Ausstellung stehen sowohl Momentaufnahmen, die Fiedler und ihrem Mann bei gemeinsamen Sonntagsspaziergängen und Radtouren durch die Havelstadt ins Auge gefallen sind, als auch Fiedlers Lieblingsplätze. Sie möchte Fiedler zwar geheim halten, doch die Johanniskirche bezeichnet sie als "eines ihrer liebsten Objekte in der Stadt", da sie "jedes Mal anders aussieht und trotzdem immer wunderschön ist".

Weitere Aquarelle zeigen unter anderem die Brandenburger Altstadt, wie die mittelalterliche Wehranlage am Steintorturm, das Rathaus, aber auch Wassersport auf dem Plauer See und seine Brücken. Jedes Bild verbindet Fiedler mit Geschichten, ob den "jeden Tag mit Liebe dekorierte Blumenladen auf dem Weg zur Arbeit", oder das Segelboot ihres Vaters auf dem Plauer See.

Zur Malerei kam die Künstlerin bereits im Jugendalter, als sie den "Malzirkel" besuchte. Auch im Chor versuchte sie ihr Glück, doch "singen konnte ich noch nie", so Fiedler "deshalb wurde es dann das Zeichnen". Angefangen mit Aquarelenl, findet die Kauffrau inzwischen auch Gefallen an abstrakten Werken, für die sie Acrylfarben- und Spachteltechniken verwendet.

Wie schon im vergangenen Jahr hat die Künstlerin zudem wieder einen Kalender mit einigen ihrer Werke veröffentlicht. Dieser ist zusammen mit ihren Zeichnungen noch bis zum 17. Januar 2020 im Gotischen Haus zu bestaunen.