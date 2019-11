Verbrecherbanden in der Mittelmark

Mittelmark In drei Landkreisen - Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und im Havelland - der Polizeidirektion West kam es zu Anrufen falscher Kriminalbeamter bei 13 Geschädigten.

Die unbekannten Anrufer gaben sich als Kriminalbeamte des LKA, der Berliner Polizei oder als Beamte eines sogenannten Einbruchsdezernats aus. Die Täter begannen dann die Geschädigten mit Geschichten zu Verbrecherbanden, die angeblich in der näheren Umgebung ausgebrochen seien, zu verunsichern, um Informationen über deren Vermögenswerte zu erlangen. Glücklicherweise kam es in keinem der Sachverhalte zu einer Herausgabe oder Übergabe von Wertgegenständen oder Bargeld. Die Geschädigten beendeten die Gespräche schnell und ohne sich von dubiosen Geschichten austricksen zu lassen. Die Polizei eröffnete in allen Fälle Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges und der Amtsanmaßung. Die Kriminalpolizei ermittelt und rät:

Sich niemals auf solche oder ähnliche telefonische Auskunftsbegehren, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer, einzulassen. Die Polizei würde Bürger niemals am Telefon auffordern ihre finanzielle Situation zu schildern oder Geldverstecke zu verraten.

Im Zweifelsfall beenden die Angerufenen das Telefonat und melden sich anschließend bei der örtlichen Polizeidienststelle unter der öffentlich bekannten, im Telefonbuch eingetragenen Telefonnummer oder die 110 an.

Verhaltensweisen im Überblick: