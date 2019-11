OGA

Oranienburg (MOZ) Die Stadtwerke Oranienburg warnen aus aktuellem Anlass vor gefälschten Mahnschreiben.

"Seit kurzem erhalten Kunden von Energieversorgern aus Brandenburg und anderen Bundesländern gefälschte Mahnschreiben, in denen aufgefordert wird, eine angeblich offene Rechnung zu begleichen", teilten die Stadtwerke am Mittwoch mit. Absender dieser Schreiben sei ein Inkassobüro "Aleksander und Co. KG" in Berlin. Die Schreiben, die im Namen der Energieversorger versendet wurden, sehen auf den ersten Blick täuschend echt aus. Erkennen lasse sich die Fälschung schnell am Absendernamen "Aleksander und Co KG",der auch auf dem Überweisungsträger zu finden ist.

"Wir möchten unsere Kunden vorsorglich auf diese betrügerischen Mahnschreiben aufmerksam machen", sagte Stadtwerke-Sprecherin Dominika Hrubcova. "Sofern Kunden ein solches Mahnschreiben im Namen des Inkassobüros erhalten haben sollten, möchten wir sie bitten, der Forderung auf keinen Fall nachzukommen und uns diesen Vorfall mitzuteilen. Bei Nachfragen oder Verunsicherung, ob ein Mahnschreiben echt oder gefälscht ist, steht unser Kundenservice unter der 03301 608-600 oder persönlich zu Verfügung."