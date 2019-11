Ulf Grieger

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seelows Partnerstadt Kostrzyn/Küstrin plant bis 2027 den Bau einer Ringstraße, die den Verkehr der Sonderwirtschaftszone aus der Innenstadt hält.

Darüber informiert die Stadt auf ihrer Internetseite. Im Dezember 2020 beginnen die Sanierungsarbeiten an der Straßenbrücke über die Warthe. Bis 2023 soll das abgeschlossen sein. Der eigentliche Bau der Ringstraße beginnt 2025 und wird zwei Jahre dauern. Der Verlauf dieser Ringstraße soll bis April 2020 endgültig festgelegt sein, so die Verwaltung. Diese Trasse soll den Verkehr aus den Gewerbegebieten zur ebenfalls in diesem Zeitraum zu errichtenden Straßenbrücke über die Oder führen.