René Wernitz

Salzwedel/Havelland (MOZ) Am Blauen Band der Havel war Amanda Amanda Hasenfusz ab 2012 beruflich zu Hause. Die Altmärkerin wurde Pressesprecherin für die BUGA 2015 Havelregion. Inzwischen gehört ihre Arbeitskraft der in Salzwedel ansässigen BUND-Koordinierungsstelle Grünes Band Sachsen-Anhalt. Mit diesem Band ist der ehemalige innerdeutsche Grenzstreifen gemeint.

In ihrer neuen Tätigkeit macht Hasenfusz nun darauf aufmerksam, dass das Grüne Band Sachsen-Anhalt am 9. November zum Nationalen Naturmonument erhoben wurde. Es solle nun einen gewaltigen Schritt weiter nach vorne gehen. Auf der nächsten Ebene sei bereits eine neue Dimension ins Auge gefasst worden: Das Grüne Band Europa (European Green Belt) könnte den Status eines UNESCO Natur- und Kulturerbes erreichen.

Europa durchzog bis 1989 eine Grenze, die Menschen und Ideologien teilte. Dort hat sich Natur nun ihren Weg gebahnt. Nicht nur am Grünen Band in Sachsen-Anhalt, sondern durch ganz Europa reiht sich heute ein Verbund von naturbelassenen Lebensräumen - von der Barentssee bis zur Adria und ans Schwarze Meer. Der BUND – auch der Landesverband des BUND Sachsen-Anhalt und seine Koordinierungsstelle in Salzwedel unterstützen dieses Vorhaben, setzt sich seit längerem für ein Europa durchziehendes Grünes Band ein. Als UNESCO Natur- und Kulturerbe hätte es gleichen Schutzstatus und die gleiche Anerkennung wie die Pyramiden von Gizeh, der Limes, das Wattenmeer oder auch die Akropolis.