MOZ

Panketal (MOZ) Am Dienstag gegen 16.40 Uhr ist in der Zepernicker Chaussee/Ecke Zelter Straße ein Unfall geschehen, bei dem ein Kind verletzt wurde. Der neunjährige Schüler fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Zepernicker Chaussee und wollte in die Zelter Straße die Fahrbahn überqueren. Dies muss der Hondafahrer übersehen haben, der aus der Zelter Straße in die Zepernicker Chaussee einbog. Auto und Fahrrad prallten zusammen. Der Junge erlitt trotz Helms eine Platzwunde am Kopf. Er wurde von Rettern in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Sein Rad war nicht mehr fahrbereit.