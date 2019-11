Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Noch immer ist die Ursache für das verheerende Feuer im Bootslager des MC Birkenwerder unklar. Die Kriminalpolizei war am Mittwoch vor Ort und untersuchte die Brandstelle. Dazu sei auch ein externer Gutachter einsetzt worden, teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach mit. Anschließend sei das Gelände freigegeben worden. Damit konnten die Besitzer und Vereinsmitglieder erstmals seit dem Ausbruch des Feuers am Freitag die mehr als 20 zerstörten Boote unmittelbar in Augenschein nehmen. Bislang mussten sie vor dem Grundstückszaun stehen bleiben.

Wann eine Aussage zu Brandursache gemacht werden kann, ist unklar. "Das Gutachten wird erst in einigen Wochen vorliegen", sagte die Polizeisprecherin. Ein konkretes Datum nannte sie nicht. Spekuliert wird unter Vereinsmitgliedern über einen technischen Defekt. Möglicherweise löste eine überhitzte Batterie oder ein defektes Ladegerät das Feuer aus.

Voraussichtlich noch diese Woche werden Proben vom Boden des Bootslagers genommen. Es soll untersucht werden, ob und wie stark das Gelände mit Schadstoffen durch verbranntes Material oder durch eingesetzte Löschmittel verunreinigt wurde. Möglicherweise muss Erdreich abgetragen werden, damit das Grundwasser in der Trinkwasserschutzzone nicht gefährdet wird. Derzeit ist aus Sicherheitsgründen der Betrieb der Brunnengalerie auf der benachbarten Havelinsel eingestellt.