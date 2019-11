Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Nach Auffassung des Amtsgerichts Oranienburg hat Aaron B. am 28. Oktober 2018 das Mehrfamilienhaus, Ruppiner Straße 26 in Kremmen, vorsätzlich in Brand gesteckt.

Nach drei Verhandlungstagen mit vielen Zeugen kam es am Mittwoch zu einem eindeutigen Urteil gegen den 27-Jährigen, der selbst in den Haus wohnte, als er dort Feuer legte.

Aaron B. muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Damit lag das Gericht sogar noch über der von der Staatsanwaltschaft Neuruppin geforderten Strafe, die eine Haftzeit von zweieinhalb Jahren verlangt hatte. Die Verteidigung wollte einen Freispruch für Aaron B. erreichen.

Wegen der Schwere der Tat gebe es keine Bewährung, sagte Richter Andreas Steiner. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden. Ob es dazu kommt, konnte der Anwalt von Aaron B. am Mittwoch noch nicht sagen. "Das muss ich erst mit meinem Mandanten besprechen", sagte Detlef Knoch.

Dass das Gericht die Haftstraße ein Jahr höher ansetze als Staatsanwalt Benjamin Bessin, begründete Richter Andreas Steiner: "Es ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Das Haus wurde total zerstört." Dem Eigentümer sei ein Schaden in Höhe von 420 000 Euro entstanden. Der Besitzer habe nur einen Teil (120 000 Euro) von der Versicherung erstattet bekommen, weil das Haus unterversichert gewesen sei. "Er bleibt auf einem Schaden von 300 000 Euro sitzen." Auch die Mieter seien "erheblich geschädigt worden", sagte der Amtsrichter. Neben den Schäden etwa durch zerstörte Möbel in Höhe von 15 000 bis 25 000 Euro pro Mietpartei sei zudem ein "immaterieller Schaden" entstanden, "weil Fotoalben und Andenken zerstört wurden".

Der Angeklagte, der die ganze Zeit geschwiegen hatte, nahm das Urteil ohne Regung zur Kenntnis. Eine möglicherweise bestehende Psychose durch seinen jahrelangen Drogenkonsum konnte letztlich nicht nachgewiesen werden, da sich Aaron B. nicht untersuchen lassen wollte.