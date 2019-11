Alexander Dames

Braunsbedra Die zahlreichen Zuschauer in der Brandenburger Marienberghalle werden ihr Kommen am vergangenen Samstagabend wohl nicht bereut haben. Sie sahen eine über zwei Stunden andauernde kampfbetonte Regionalligapartie der 1. Frauenmannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg gegen den letztjährigen Drittligisten SV Braunsbedra.

Der im Vorfeld als stark eingeschätzte Gegner entpuppte sich auch als solcher. Wie schon in der Vorwoche kamen die Blau-Weißen nicht gut in die Partie. Erst spät im ersten Satz konnte das Team von Trainer Michael Kozik seine Anfangsnervosität ablegen, was am ersten Satzverlust nichts mehr änderte.

Nichts für schwache Nerven war dann der Folgesatz. Endlich im Spiel angekommen, setzten die VC-Frauen den Gegner mit guten Aufschlägen und Druck. Stark verbessert zeigte sich auch der zuletzt löchrige Brandenburger Block, der ein ums andere Mal die gegnerischen Angriffe entschärfte. Die 1:1- Satzausgleich war dank einer 24:21- Führung und drei Satzbällen eigentlich Formsache. Doch wollte dieser eine Punkt einfach nicht gelingen. Der Gegner witterte seine Chance und erspielte sich seinerseits zwei Satzbälle. So ging es Hin- und Her, mit dem am Ende doch besseren Ende für den VC Blau-Weiß, die diesen Mammutsatz mit 28:26 gewannen.

Das Auf und Ab in den Sätzen ging dann in den beiden folgenden Spielabschnitten weiter und machte deutlich, wie eng beide Mannschaften letztlich beieinander waren. Während der SV Braunsbedra im dritten Satz wieder vorlegte, gaben hingegen die Gastgeberinnen im vierten Durchgang den Ton an. Angeführt von einer starken Kapitänin Eileen Heidepriem, später auch verdient beste Spielerin des VC Blau-Weiß, stemmte man sich mit viel Einsatz gegen die drohende Niederlage und konnte schließlich zum 2:2 nach Sätzen ausgleichen.

Wie im letzten Spiel gegen Magdeburg war also der Entscheidungssatz nötig, um einen Sieger in dieser ausgeglichenen Partie zu ermitteln. Der bittere 1:5-Fehlstart leitete die Niederlage schon frühzeitig ein. Den Blau-Weißen gelangen in diesem Abschlusssatz keine längeren Punktserien um den Rückstand aufzuholen, sodass am Ende eine 2:3- Niederlage quittiert wurde.

"Es waren heute wieder zu viele vermeidbare Eigenfehler in unserem Spiel – daran müssen wir jetzt arbeiten", so Co-Trainer Lars Wolfram. Es ist bereits der dritte Entscheidungssatz in dieser ersten Regionalligasaison, der verlorenging. Wären die drei gewonnen worden, stünde man in der unfassbar ausgeglichenen Regionalliga nun auf dem zweiten Platz. So rangieren die Havelstädterinnen erstmals auf einem Abstiegsplatz, der sich jedoch anhand der nun zwölf erzielten Punkte und geringen Abstand zum oberen Tabellendrittel nicht als solcher anfühlt.

An diesem Wochenende haben die Blau-Weißen nach fünf Wochen am Stück nun endlich spielfrei, ehe es dann zu den beiden abschließenden Begegnungen der Hinrunde gegen zwei auf dem Papier leichtere Gegner kommt, wo es weiter zu punkten gilt. Am 30. Novmeber geht es nach Zepernick und am 7. Dezember ist der BBSC Berlin 3 zu Gast.

VC Blau-Weiß: Eileen Heidepriem, Lisa Alex, Ulrike Hönig, Anna Zehle, Caroline Voigt, Frederike Schubert, Sabrina Harnisch, Stefanie Weber, Vanessa Smaka, Olivia Vogel, Saskia Böttger, Victoria Saage.