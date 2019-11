Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Sich und ihr Ganztagsangebot stellt die Geschwister-Scholl-Grundschule in Rathenow am Donnerstag, 28. November bei einem Tag der offenen Tür vor. Eltern, Kinder und Interessierte können sich von 15.30 bis 17.30 Uhr über das Lernen in der Schule und die Hort- und Ganztagsarbeit informieren. Gleichzeitig erhalten sie die Möglichkeit, sich Projekt- und Unterrichtsergebnisse der Schüler anzusehen. Mit dem traditionelle Laternenumzug endet die Informationsveranstaltung um 17.30 Uhr. Der Umzug wird musikalischer vom Schalmeienorchesters "Rathenower Optis" e. V. begleitet.