Sandra Euent

Ribbeck (BRAWO) Eine weit bekannte Band wird im kommenden Jahr im Garten des Ribbecker Schlosses spielen. Smokie gibt sich am 24. Mai die Ehre im Havelland. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Auch wenn die Band, die Welthits wie "Living next door to Alice" und "Lay back in the arms of someone" lieferte, nicht mehr in Originalbesetzung unterwegs ist - nur Bassist Terry Uttley ist bis heute noch aktiv - so bringen die Musiker doch das Smokie-Gefühl auf die Bühne. Sänger Mike Craft, Gitarrist Mick McConnell, Schlagzeuger Steve Pinnell, Keyboarder Martin Bullard und natürlich Terry Uttley nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre. Der Einlass zum Konzert wird gegen 15 Uhr starten, die Vorband beginnt gegen 16.30 Uhr. Tickets gibt es bereits telefonisch im Schloss Ribbeck unter 033237/8590-0.