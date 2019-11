OGA

Oranienburg (MOZ) In ein Einfamilienhaus an der Klagenfurter Straße in Oranienburg sind Unbekannte am Dienstag eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden mehrere technische Geräte,unter anderem ein Laptop, und Schmuck gestohlen wurden. Der Schaden wurde mit rund 2 500 Euro angegeben. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

