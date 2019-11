OGA

Birkenwerder/Hohen Neuendorf (MOZ) Zwei 75 und 80 Jahre alte Seniorinnen sowie ein 90-jähriger Mann sind am Dienstagabend in Birkenwerder und Hohen Neuendorf von einem unbekannten Mann angerufen worden, der sich als Polizeibeamter vorstellte. Der Mann gab an, dass es zu Einbrüchen gekommen sei und bei einem Mitglied der Bande ein Notizbuch mit den Daten der Senioren gefunden worden wäre.

Dann fragte der Mann nach den Barschaften und Wertgegenständen in den Haushalten. Alle drei Angerufenen erkannten den Betrugsversuch, gaben ihre Daten nicht heraus und beendeten die Telefonate. Ein Schaden entstand nicht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.