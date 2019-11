Olav Schröder

Panketal (MOZ) Für jedes Neugeborene ein Baum – dieser Idee hat sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der Panketaler Gemeindevertretung verschrieben. Im Ortsentwicklungsausschuss läuft sie damit offene Türen ein. Der Ausschuss ist begeistert und stellt sich einstimmig hinter diesen Antrag.

Die Initiative "Geburtsbäume" greift einerseits einen in vielen Regionen verwurzelten Brauch auf, dass nämlich Eltern nach der Geburt eines Kindes einen Baum pflanzen, begründen die Bündnisgrünen ihren Vorstoß. Andererseits soll die Übernahme dieses Brauches dazu beitragen, dass der innerörtliche private wie öffentliche Bereich gleichsam aufgeforstet wird. "Eltern, die für ihr Kind einen Baum in ihrem eigenen Garten pflanzen, werden diesen Baum nicht gleich wieder fällen", erläutert Doris Stahlbaum (Bündnisgrüne). So soll dazu beigetragen werden, dass auch auf Privatgrundstücken Bäume gepflanzt werden. Denn: "Auch in Panketal seien viele Gärten zu sehen, in denen keine wachsen."

Den Rahmen für die Geburtsbaum-Idee haben die Bündnisgrünen in ihrem Antrag abgesteckt. Die Eltern eines Neugeborenen sollen den Baum als Geschenk der Gemeinde erhalten, um ihn im eigenen Garten einzupflanzen. Haben die Eltern keinen Garten, so können die Bäume auch auf öffentlichen Land zum Beispiel in Parkanlagen oder Streuobstwiesen gesetzt werden. Über diese Möglichkeit werden die Eltern in den üblichen Begrüßungsschreiben informiert.

Katalog für die Auswahl

Gedacht wird an heimische Arten in Baumschulqualität, wobei die Auswahl mit den Eltern abzustimmen ist. Um eine Auswahl für die unterschiedlich großen Gärten bereitzustellen, ist die Zusammenstellung eines kleinen Katalogs vorgesehen. Er enthält Obstbäume, großkronige Baumarten, kleinkronige Baumarten, Sträucher und sonstige Gehölze. Eine wesentliche Voraussetzung, einen Baum von der Gemeinde als Geschenk zu erhalten, ist natürlich der Wohnsitz in Panketal.

Die finanzielle Seite wurde bislang überschlagsartig ausgelotet. Die Preisangabe in dem Auswahlkatalog werde ja nach Art, Stammumfang und Qualität variieren. Die Höchstgrenze soll jedoch bei 200 Euro pro Baum beziehungsweise Gehölz liegen. Für das Jahr 2018, so Doris Stahlbaum, seien 163 Kinder für ein Baum-Geschenk in Frage gekommen. Von dieser Größenordnung sei vermutlich für die kommenden Jahre auszugehen. Allerdings sei zu erwarten, dass nicht alle Eltern das Angebot annehmen, so die Gemeindevertreterin.

Thiemo Harenkamp (GiP+FDP) begrüßt das Anliegen, könnte sich jedoch eher Pflanzungen grundsätzlich im öffentlichen Bereich vorstellen. Thorsten Wirth (sachkundiger Einwohner) sprach ergänzend von einem "Kinderwald".

In der Einbeziehung der Privatflächen sehen die Bündnisgrünen jedoch eine Möglichkeit, Panketal umfassender zu begrünen. Zu den positiven Auswirkungen zählten die CO2- und Staubbindung, die Sauerstofferzeugung, die Verbesserung des Mikroklimas sowie die Abkühlung durch die Schattenspender. Wie auch die Gemeindeverwaltung bestätigte, sei es zudem schwierig, im öffentlichen Raum immer die notwendigen Plätze anbieten zu können.

Aus Sicht von Peter Richter (sachkundiger Einwohner der Linken) könnten die Geburtsbäume einem Trend entgegenwirken, der sich nach den Sturmschäden vor wenigen Jahren auch in Panketal zu beobachten sei: dass seitdem zunehmend Bäume gefällt werden.