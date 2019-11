ng

Oranienburg Der Oranienburger HC und Eike Wertz gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag mit dem Rückraumspieler wird zum 1. Dezember 2019 aufgelöst. "Ich bin aber ab sofort freigestellt worden", sagte der 27-Jährige.

Wertz führt hauptsächlich persönliche Gründe an, die zu diesem Schritt geführt haben. "Und rein sportlich hatte ich mir die zweieinhalb Jahre in Oranienburg doch anders vorgestellt." Er spielt damit auf die wenige Einsatzzeit an, die er in seiner Zeit beim Drittligisten OHC bekam. "Mir ist der Spaß am Handball verloren gegangen, das möchte ich wieder ändern."

Trainer Christian Pahl zu der Personalie: "Es ist uns nicht gelungen, Eike in der ganzen Zeit richtig zu integrieren. Durch die fehlende Bindung erhielt er nur wenig Spielzeit."

Eike Wertz wird seine Zelte in der Region nun abbrechen und wieder zurück nach Hamburg gehen. "Ich muss mir erst einmal eine Wohnung und eine Arbeit suchen. Wenn ich soweit bin, denke ich auch wieder an den Handball", so der 27-jährige Rückraumspieler.