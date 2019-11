BRAWO

Brandenburg an der Havel Wenn Boote manövrierunfähig sind, kentern oder auf Grund laufen, wenn Menschen über Bord gehen oder Dinge im Wasser versinken, dann sind sie zur Stelle – die Männer und Frauen der Wasserwacht des DRK Brandenburg an der Havel. Seit über 15 Jahren sind die Ehrenamtler im Einsatz und stellen einen professionellen Wasserrettungsdienst auf den Gewässern in und um Brandenburg an der Havel.

Diese wichtige Arbeit zu unterstützen, ist ein Anliegen von Dierk Lause, Geschäftsführer der HTB Haustechnik GmbH Brandenburg. Unlängst kam er zum DRK-Hauptquartier an der Grünen Aue, um DRK-Geschäftsführer Andreas Griebel und Wasserwacht-Leiter Florian Bialloblotzki einen 1.000-Euro-Scheck zu übergeben. Dieser ist Teil der traditionellen Weihnachtsspende des lokalen Heizungs-, Sanitär- und Klimaunternehmens.

"Seit vielen Jahren unterstützen wir zur Weihnachtszeit eine Einrichtung oder Institution, die sich für andere Menschen einsetzt. Ich freue mich, dass wir nun den vielen Ehrenamtlern der Wasserwacht helfen können. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Bürger auf und am Wasser. Die Spende soll auch eine Anerkennung für diese tolle Arbeit sein", erklärte Heizungsbaumeister Lause.

Griebel und Bialloblotzki dankten für die Unterstützung und erklärten, dass das Geld für die notwendige Neuanschaffung von Taucherausrüstung eingesetzt werden soll.