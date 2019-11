Jörn Kerckhoff

Britz (MOZ) Knapp 14­ 000 Euro an Förderung beantragen die Vereine in Britz für das kommende Jahr. Der Sozialausschuss der Gemeinde befürwortete die acht Anträge von sieben Vereinen in seiner Sitzung am Montag, die Entscheidung darüber, ob die Gelder gezahlt werden, liegt nun bei der Gemeindevertretung. Allerdings wurde in der Sitzung des Sozialausschusses auch deutlich, dass sich die Vereine besser aufstellen müssen und sich nicht zu sehr auf die Förderung der Gemeinde verlassen sollen.

"Das Verständnis ist in vielen Fällen noch die alte Ostmentalität, als die Vereine in den Betrieben verankert waren und von diesen gefördert wurden", stellte Bürgermeister André Guse fest. Die Haltung sei oft: "Die Gemeinde soll zufrieden sein, dass es viele Vereine gibt und diese auch fördern." Dabei werde gerne übersehen, dass die Vereinsförderung eine freiwillige Leistung der Gemeinde ist und diese ausfalle, wenn die Finanzen der Kommune mal in Schieflage geraten und eine Förderung nicht zulassen. Die Vereine sollten sich auf eine solche Situation besser vorbereiten, fordert der Bürgermeister. "Sie sollten sich so aufstellen, dass sie auch überleben können, wenn die Zuschüsse der Gemeinde ausfallen."

Nicht auf Förderung verlassen

Angeregt wurde die Diskussion von Susanne Steinmann. Zuschüsse zu einem Vereinsjubiläum oder auch für die Jugendarbeit seien für sie völlig in Ordnung. Ein Problem habe sie aber damit, wenn sich Erwachsene ihr Sportmaterial durch Zuschüsse von der Gemeinde bezahlen ließen. "Ich halte es für schwierig, wenn sich Erwachsene ihr Hobby aus öffentlichen Geldern finanzieren lassen", so Steinmann. Sie forderte Vereine auf, einerseits ihre Beiträge zu erhöhen, um sich finanziell besser aufzustellen. Mit einem Beitrag von drei Euro im Monat sei das kaum möglich. Rückendeckung erhielt Steinmann dabei von André Guse. "Im Westen ist es nichts Besonderes, dass man in einem Kegelclub 100 Euro im Jahr bezahlt, um das Vereinsleben zu finanzieren", so Guse.

Außerdem forderte Susanne Steinmann die Vereine auf, Förderung beim Kreis- und beim Landessportbund zu beantragen. Diese seien nämlich eventuell viel eher für die Förderung zuständig, die Förderanträge dort seien jedoch komplizierter als bei der Gemeinde. So gingen die Vereine wohl lieber den einfachen Weg. Allerdings: "Jeder Euro, den wir in die Vereinsförderung stecken, fehlt eventuell woanders", machte Steinmann deutlich, dass auch die Gemeinde Britz jeden Euro nur einmal ausgeben kann.

Änderung der Förderrichtlinien

Außerdem würden die gemeinnützigen Vereine auch schon dadurch gefördert, dass sie keine Gebühren für die Hallennutzung zahlen. Es sei aber offenbar nicht im Bewusstsein der Vereine, dass dies auch eine Förderung sei. Solveig Spann, Leiterin des Haupt-und Ordnungsamts des Amts Britz-Chorin-Oderberg, machte auch deutlich, dass die Bewilligung der Förderanträge immer unter Vorbehalt erfolge. Sei die Gemeinde im kommenden Jahr durch unvorhersehbare Umstände nicht in der Lage, das Geld zuzuschießen, gebe es keinen Rechtsanspruch der Vereine darauf. Spann kündigte auch eine Änderung der Förderrichtlinien an. Zum einen müssten die Anträge künftig bis zum 30. Juni statt zum 30. September eingereicht werden, zum anderen würde auch das Verbot der Doppelförderung in die Richtlinien aufgenommen werden. Mit deutlicher Mehrheit befürwortete der Ausschuss die Förderung für 2020.