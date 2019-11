Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Seit Inkrafttreten der neuen Durchführungsverordnung Jagd-des Landes können die Bisamfänger an der Oder ihre Arbeit nicht mehr machen. Die davon ausgehende Gefahr hatte der Landwirtschaftsausschuss des Kreistages am Dienstag auf der Tagesordnung. Wie akut die Gefahr tatsächlich ist, das machte Michael Saß, eigentlich für Biber zuständiger Mitarbeiter des Deichverbandes, den Abgeordneten deutlich. Der vom Land bezahlte Bisamfänger hat in den Vorjahren im Fanggebiet an der Oder jährlich rund 600 Bisam gefangenen. Geht man von aus, dass davon die Hälfte weiblich war, die Tiere drei Mal im Jahr werfen und bis zu zwölf Junge haben, so kommt man rein rechnerisch auf rund 10 000 Tiere. Die werden sich beim nächsten Oderhochwasser in den Deich wühlen, um zu überleben. Hinzu kommt, dass die Jungen des ersten Wurfes im selben Jahr noch trächtig werden.

Schnelle Lösung gefordert

Um die akute Gefahr der Deichzerstörung durch Bisam zu bannen, haben die Ausschussmitglieder beschlossen, sich direkt an den Landwirtschaftsausschuss des Landtages und den neuen Umweltminister Axel Vogel wenden. Die von der Gemeinde Letschin und weitere Kommunen beschrittene Weg des Normenkontrollverfahrens erschien den Ausschussmitgliedern als langwierig. "Es wäre besser, wenn der verantwortliche Minister diesen Fehler einfach behebt, indem die Verordnung verändert wird", riet auch der Beigeordnete Rainer Schinkel.

Hintergrund ist die durch einen Mitarbeiter des Umweltministeriums in den letzten Entwurf der Durchführungsverordnung geschriebene Zuordnung von Bisam und Nutria zum Jagdrecht. Damit haben die Bisamfänger, die bis dahin im Auftrag des Landes die Schadnager mit Fallen gefangen hatten, keine Handhabe mehr. Sie sollen nun nach dem Wunsch des Landes zu Jägern ausgebildet werden und dann von den Jagdpächtern Begehungsscheine bekommen. Ein umständliches Verfahren, das so nicht funktioniert, wie auch Frank Schütz betonte. Denn es gebe durchaus auch Jagdpächter, die solche Begehungsscheine an andere Jagdscheinbesitzer nicht ausstellen wollen. Zudem ist das Fangen von Bisamratten sehr aufwändig und für die ehrenamtlichen Jäger nicht attraktiv.

Deichsicherheit angemahnt

"Wir hatten eine Lösung, die funktioniert hat und die muss auch wiederherstellt werden", machte Falk Janke, Vorsitzender des Ausschusses, deutlich. Die Ausschussmitglieder wollen zudem daran erinnern, dass es Aufgabe des Landesumweltamtes als Eigentümer des Deiches ist, den Hochwasserschutz dort zu gewährleisten.