Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Ein ganz normaler Schultag Anfang Oktober wurde für das 13-jährige Mädchen Evelina aus Birkenwerder zu einem ganz besonderen Tag: Im Rahmen der Dreharbeiten zum 24. RTL-Spendenmarathon überraschte die Patin der Aktion, Victoria Swarovski, die Jugendliche und ihre gesamte Klasse in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder. Evelina, kurz "Evi" genannt, ist ein so genanntes Schmetterlingskind und leidet seit ihrer Geburt an der genetisch bedingten Hautkrankheit Epidermolysis Bullosa (EB).

Jeder Verbandswechsel bei der 13-Jährigen dauert nach Angaben von RTL drei bis vier Stunden, unzählige Blasen an dem zierlichen Mädchenkörper müssten aufgestochen werden, bevor mit Salben und Binden vorsichtig die betroffenen Stellen versorgt werden könnten. Mund und Speiseröhre seien auch betroffen, so dass Evelina nur weiche Kost essen könne und zusätzlich über eine Magensonde ernährt werde. Ihre Finger und Zehen seien bereits verformt.

Einen Tag verbrachte Victoria Swarovski an der Seite von Evi. "Das war nicht nur für Evelina ein wahrer Glücksmoment, sondern auch für die Schule etwas ganz Besonderes. Es ist wichtig, dass die Aufmerksamkeit auf unsere Schülerinnen und Schüler gerichtet wird, die ihren Alltag mit schweren Krankheiten tapfer stemmen. Evelina ist eine von ihnen", sagt Schulleiterin Kathrin Voigt.

Moderatorin ist erschüttert

Victoria Swarovski zeigte sich von Evelinas Schicksal erschüttert. "Das geht mir wirklich nahe. Ich habe nicht gewusst, dass es diese schreckliche Krankheit gibt. Ihre Haut ist so verletzlich wie ein Schmetterlingsflügel, jeder Druck, jeder Stoß löst eine Blase aus", sagte Victoria Swarovski, nachdem sie Evi und ihr Schicksal kennengelernt hatte.

Nach der Schule ging es gemeinsam mit Evis Vater Georgi (70) im Familienwohnmobil nach Hause. Dort musste dringend der Verband an Evis Beinen gewechselt werden. Beim Anblick der offenen Wunden flossen bei Victoria Swarovski Tränen. "Du bist so tapfer und stark. Du bist die Stärkere von uns beiden: Ich weine hier herum und du nicht. Manchmal bin ich eine echte Heulsuse. Es ist so schlimm, dass man diese Krankheit nicht heilen und nur so wenig tun kann", sagte die 26-jährige Moderatorin ergriffen.

Beim RTL-Spendenmarathon am morgen Freitag und am Sonnabend werden Evelina und ihre Zwillingsschwester Angelina – sie ist erfreulicherweise gesund – live bei der Sendung dabei sein.

Mit den Spenden sollen laut RTL-Pressemitteilung im Kinderkrankenhaus "Auf der Bult" in Hannover und im Kinderpalliativzentrum in Datteln Verbandszimmer eingerichtet und medizinische Ausstattung angeschafft werden. Außerdem soll ein Fahrzeug für eine mobile Krankenschwester erworben werden, die betroffene Familien begleitet und im häuslichen Bereich professionell unterstützt.

Der RTL-Spendenmarathon startet am Donnerstag, 21. November, um 18 Uhr auf RTL.