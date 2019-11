Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Mit Hilfe eines Autokrans haben Frank Mewes und Thomas Seelig von der Neuruppiner Firma Dambach am Mittwochvormittag an der Berkenbrücker Chaussee im Auftrag des Straßenbauamtes Eberswalde eine neue Hinweistafel für Verkehrsteilnehmer aufgestellt.

Entlang der Fürstenwalder Umgehungsstraße B168 von der Autobahnabfahrt Ost bis zur Kreuzung in Nord Richtung Buchholz und Steinhöfel sollen vier dieser großformatigen Verkehrsschilder montiert werden. "Es war an der Zeit die alten aus den 1990er-Jahren durch neue Schilder mit mehr Strahlkraft zu ersetzen", sagt Thomas Seelig. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind gut sichtbare Beschriftungen besonders wichtig.