Oranienburg (MOZ) Von der Lehnitzstraße ist der alte Kornspeicher kaum noch zu sehen. Die fünf Etagen des Betonneubaus sind komplett und versperren den Blick auf das denkmalgeschützte Gebäude weitgehend. Ob der Speicher in Zukunft überhaupt noch von irgendwo aus zu sehen sein wird, dazu fand auch die Sondersitzung des Bauausschusses am Dienstagabend keine Antwort.

"Alle Seiten haben noch einmal den gegenwärtigen Stand der Dinge reflektiert und ihre jeweiligen Positionen verdeutlicht", sagte Stadtsprecher Gilbert Collé im Anschluss an die einstündige Sitzung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Der Sonderausschuss sei gut gewesen, um alle Stadtverordneten auf den selben Informationsstand zu bringen, sagte Ausschussmitglied Christian Howe (CDU). "Ansonsten war die Sitzung überflüssig." Für seine Fraktion habe Michael Ney noch einmal deutlich gemacht, dass ein Abriss des denkmalgeschützten Speichers auf keinen Fall in Frage komme. "Hier sollten auch alle Fraktionen und der Bürgermeister an einem Strang ziehen", so Howe.

Auf die Angebote des Investors könne die Stadt nicht eingehen. "Das Geld dafür ist nicht da", erklärte Howe. Die TAS-Unternehmensgruppe lehnt den ursprünglich geplanten Umbau zum Wohnturm aus wirtschaftlichen gründen ab. Die Kosten für den Umbau des maroden Speichers lägen sieben Millionen Euro über der ursprünglichen Planung.

Drei Angebote gemacht

TAS-Geschäftsführer Marcus Schwarz erneuerte seine Angebote, die er Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) bereits im September unterbreitet hatte. Die Stadt könne den Speicher samt Grundstück für 1,5 Millionen Euro erwerben und dann selber entwickeln oder sich mit zwei Millionen Euro an den Umbaukosten beteiligen. Sie würde dann das Erdgeschoss zur Nutzung erhalten. Alternativ könnte sich die Stadt mit 4,5 Millionen an Umbau und gemeinsamer Nutzung beteiligen.

Laesicke betonte erneut, dass er auf den Erhalt des Speichers bestehe. Das denkmalgeschützte Gebäude sei stadtbildprägend. "In diesem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass der Denkmalschutz auch erhalten bleibt und die Denkmalschutzbehörde dem Abrissantrag des Investors nicht zustimmen wird", erklärte Laesicke. Sollte der Abriss dennoch genehmigt werden, müsse sich die Stadt mit möglichen Alternativen auseinandersetzen. Vom Investor erwarte er, dass dieser dann bei Planungsleistungen in Vorleistung gehe.

Die Begründung des Investors, der Umbau sei unwirtschaftlich, weist Christian Howe zurück. Die TAS habe das Grundstück als Gesamtpaket zur Entwicklung erworben. Wenn man den Speicher einzeln betrachte, sei er natürlich nicht wirtschaftlich. Diese Rechnung will die CDU nicht gelten lassen. Sollte die Denkmalschutzbehörde die Ansicht der Unwirtschaftlichkeit teilen, müsse die Stadt den Erhalt juristisch durchsetzen, fordert Howe. "Wir haben einen langen Atem."

Einigkeit herrschte während er Sondersitzung darüber, dass ohne das erwartete Gutachten aus der Kreisverwaltung keine Entscheidung fallen könne. Das sagte auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Judith Brand im Anschluss.