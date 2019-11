MOZ

Bernau (MOZ) Webstühle haben heute etwas Exotisches. Einen mobilen Webstuhl können Besucher der Galerie Bernau gegenwärtig auch selbst erproben. Zur Zeit sind in den Ausstellungsräumen in der Bürgermeisterstraße 4 nicht nur Arbeiten der Künstlerin Andrea Milde zu sehen. Bis Freitag lädt sie auch zu einem Besuch in die gleichsam offene Werkstatt vor der Galerie in der Fußgängerzone ein. Dort steht ihr KUKU-Mobil – eine Abkürzung, die für Kunst und Kultur steht. Dabei handelt es sich um den Prototyp für eine mobile Web-Werkstatt.

Die Wände der Werkstatt sind transparent, so dass sie nach außen offen wirkt. Angeleitet werden die Besucher von Andrea Milde selbst. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung werden sie bereits auf das Mobil eingestimmt. Dort ist die Werkstatt als Projektskizze zu sehen.

Die aktuelle Ausstellung trägt den Titel "Die Fäden einer Verwandtschaft". Es ist eine Doppelschau, in der auch Werke von Roland Schefferski zu sehen sind. Beide Künstler knüpfen mittels Weberei und Stickerei an das experimentelle Verständnis der Weberei-Werkstatt des Bauhauses an.