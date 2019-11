Roland Becker

Velten (MOZ) Richtfeste sind gemeinhin Lieblingstermine von Bürgermeistern. Bei Ines Hübner (SPD) liegt das etwas anders. Das Stadtoberhaupt von Velten ist nicht schwindelfrei und liebt es daher gar nicht, zu solchen Anlässen über Hühnerleiter auf Baugerüste zu klettern. Für Veltens Rugbyclub Empor 1969 überwand sie sich aber. Immerhin galt es am Mittwoch, das Richtfest fürs neue Vereinsheim an der Wagnerstraße zu feiern. Gut fünf Monate nach dem Baubeginn, der Anfang Juli erfolgte, konnte nun der Richtkranz hochgezogen werden. Allerdings war der Baustart verspätet erfolgt. Eigentlich wollte der Verein das Richtfest schon zum 50. Jubiläum Ende August feiern.

Ansprechender Sanitärtrakt

"Wenn wir das den ganzen Tag jetzt so machen", entfuhr es der Bürgermeisterin, als Philipp Schwarz vom Zehdenicker Tief- und Verkehrsbau während des Richtspruchs bereits zum dritten Mal das Glas zum Anstoßen hob. Sie dachte an ihre Autofahrt zurück ins Rathaus.

"Deutlich bessere Bedingungen für das Duschen und das Umkleiden" versprach Hübner. Einige Monate müssen sich die Rugbyspieler allerdings noch gedulden. Sollte es ein milder Winter werden, wird mit dem Einzug im März kommenden Jahres gerechnet. Für die Sportler geht das in Ordnung. Nach einem letzten Heimspiel der ersten Männermannschaft in der 2. Bundesliga Ost geht’s in die Winterpause, erzählte der Vereinsvorsitzende Norbert Heidekorn. Zum Start in die Rückrunde dürfte mit etwas Glück das neue Sozialgebäude zur Verfügung stehen.

Jahre hatte es gedauert, ehe Rathaus und Stadtverordnete grünes Licht für den Neubau gegeben hatten. Dafür entsteht jetzt ein Gebäude, das ein Schmuckstück werden dürfte. Immerhin wird den Spielern und Mitgliedern ein gut 80 Quadratmeter großer Clubraum zur Verfügung stehen. Fast 50 Quadratmeter sind fürs leibliche Wohlbefinden gedacht: Küche, Kühlraum, Getränkelager und Tresen. Für die Fitness und das Sanitäre ist ebenfalls ein großer Raum reserviert. Vorbei werden auch die Zeiten sein, in denen sich die Veltener Rugbyspieler hinsichtlich der sanitären Bedingungen vor ihren Gästen schämen mussten. Jetzt entstehen auf mehr als 100 Quadratmeter fünf Umkleiden, dazu Duschen und WC-Bereiche.

1,5 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Investition in den Sport kosten, kann dabei allerdings auf 570 000 Euro vom Land zurückgreifen. In dieser Summe noch nicht enthalten sind gut eine Viertelmillion Euro, die in die Außenanlagen fließen werden. Vorgesehen sind ein Parkplatz sowie Abstellflächen für Motorräder und Fahrräder. Allerdings müssen die Stadtverordneten dieser Investition noch im Rahmen des städtischen Haushalts für 2020 zustimmen. Davon abhängig ist laut Stadtsprecherin Ivonne Pelz auch, ob dem Verein der Wunsch nach einer Tribüne erfüllt wird.

Wenn im Frühjahr 2020 "zur Einweihung die große Rugbyparty steigt", wie es die Bürgermeisterin versprach, werden sich die Vereinsmitglieder, von denen am Mittwoch sehr viele vor Ort waren, an den steinigen Weg zu diesem Erfolg erinnern. Über Jahre mussten die Rugbyspieler unter widrigen Bedingungen trainieren und spielen. Den Tiefstpunkt musste der Verein Ende Februar verkraften. Im damaligen Sozialtrakt, einer Art Container, war am letzten Februar-Wochenende unbemerkt ein Feuer ausgebrochen. Der Verein stand kurz vor Beginn der Rückspielsaison ohne Duschen und Umkleiden da.